Globalisation: "Les élites françaises ont choisi leur camp, celui du consensus qui rapporte"
Dans cet épisode de Sans détour, Thierry Thodinor, ancien fonctionnaire international français et journaliste, discute de la dégradation des élites en général -françaises en particulier- et des mécanismes de leur globalisation.
Thierry Thodinor décrypte les mécanismes de dégradation des élites et l’accélération de ce phénomène à l’heure de la globalisation.
"Le service de l'État ne se portait pas alors trop bien, les hauts fonctionnaires ont tendance à pantoufler, à faire des allers-retours entre le public et le privé. C'est une tendance qui, bien sûr, va littéralement exploser avec les années 1990 et la chute de l'Union soviétique, la globalisation qui se fera sur la base notamment de l'explosion aussi du numérique. Donc le pouvoir devient un peu dématérialisé. On passe de la souveraineté, de la verticalité, à la globalisation et à la gouvernance par réseau -gouvernance réticulaire. Ҫa va encore s'aggraver jusqu'à aujourd'hui. On va avoir une sorte de confusion entre le privé et le public."
En ce sens, le décalage entre l’élite et le peuple est poussé à son paroxysme.
"Il y a toujours eu un décalage entre les élites et le peuple mais jusqu'à une date récente, jusqu'à grosso modo cette dernière fracture dont je parle avec la globalisation, les élites incarnaient plus ou moins la Nation dont elles étaient issues. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui."
Finalement, les élites sont harmonisées, se ressemblent plus entre elles qu’elles ne correspondent aux sociétés d’où elles sont issues. C’est justement cela, la globalisation.
"Les Young Global Leaders sont sélectionnés dans les 40 ans, ils font deux ans de formation et certains cumulent. Macron a fait aussi la French American Foundation et puis il y a le programme de visiteurs internationaux américains, qui a quand même réuni plus de 500 chefs d'État ou Premiers ministres tout au long de son existence, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À côté de ça, bien sûr, on a une transformation radicale du système éducatif, qui lui aussi se met à ressembler au système américain: c'est le fameux processus de Bologne, qui est un peu à l'université ce que le traité de Maastricht est à la politique -c’est-à-dire une normalisation apparemment technique et en réalité qui est tout à fait révolutionnaire. Les élites sont totalement hors sol."
