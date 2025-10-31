Globalisation: "Les élites françaises ont choisi leur camp, celui du consensus qui rapporte"

"Les Young Global Leaders sont sélectionnés dans les 40 ans, ils font deux ans de formation et certains cumulent. Macron a fait aussi la French American Foundation et puis il y a le programme de visiteurs internationaux américains, qui a quand même réuni plus de 500 chefs d'État ou Premiers ministres tout au long de son existence, c'est-à-dire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À côté de ça, bien sûr, on a une transformation radicale du système éducatif, qui lui aussi se met à ressembler au système américain: c'est le fameux processus de Bologne, qui est un peu à l'université ce que le traité de Maastricht est à la politique -c’est-à-dire une normalisation apparemment technique et en réalité qui est tout à fait révolutionnaire. Les élites sont totalement hors sol."