Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
Tandem
L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
https://fr.sputniknews.africa/20251029/syndicats-de-laes-une-solidarite-regionale-pour-renforcer-les-droits-des-travailleurs-1079993120.html
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Sputnik Afrique
Dans la première édition du nouveau podcast Tandem, le syndicaliste malien Adama Coulibaly revient sur le premier Forum des travailleurs des syndicats de... 29.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-29T11:15+0100
2025-10-29T11:15+0100
tandem
podcasts
alliance des états du sahel (aes)
mali
syndicats
burkina faso
niger
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079993953_0:77:1536:941_1920x0_80_0_0_41d78cfd68630f11341e266191b35a7c.png
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Sputnik Afrique
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Interrogé sur la pertinence de rapprocher les syndicats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Adama Coulibaly, le secrétaire général de la section syndicale de L'Assistance aéroportuaire du Mali (ASAM), met en avant l'impérieuse nécessité de la solidarité syndicale. Pour lui, cette dynamique est le corollaire naturel de la création de l'Alliance des États du Sahel et doit être portée par la base, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
mali
burkina faso
niger
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079993953_69:0:1434:1024_1920x0_80_0_0_76c9244fb0e7273b084d8cfa66de72fc.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, syndicats, burkina faso, niger, аудио
podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, syndicats, burkina faso, niger, аудио

Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs

11:15 29.10.2025
Tandem
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
S'abonner
- Sputnik Afrique
Issiaka Coulibaly
Tous les articles
Dans la première édition du nouveau podcast Tandem, le syndicaliste malien Adama Coulibaly revient sur le premier Forum des travailleurs des syndicats de l'AES. Il décrypte les enjeux de cette concertation inédite pour la défense des droits sociaux dans la région.
Interrogé sur la pertinence de rapprocher les syndicats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Adama Coulibaly, le secrétaire général de la section syndicale de L'Assistance aéroportuaire du Mali (ASAM), met en avant l'impérieuse nécessité de la solidarité syndicale. Pour lui, cette dynamique est le corollaire naturel de la création de l'Alliance des États du Sahel et doit être portée par la base, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes.
"La solidarité syndicale est très importante, surtout dans le contexte actuel de la Confédération des États de l'AES. Puisque les décideurs ont déjà fait le premier pas en posant les jalons de cette Confédération, le reste doit être soutenu par la base. À travers les syndicats, ce sont les travailleurs des trois pays, plus le Togo, qui vont concrètement s'intégrer, mutualiser leurs efforts et se soutenir les uns les autres sur le plan professionnel", souligne M. Coulibaly.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала