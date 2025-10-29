https://fr.sputniknews.africa/20251029/syndicats-de-laes-une-solidarite-regionale-pour-renforcer-les-droits-des-travailleurs-1079993120.html
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Sputnik Afrique
Dans la première édition du nouveau podcast Tandem, le syndicaliste malien Adama Coulibaly revient sur le premier Forum des travailleurs des syndicats de... 29.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-29T11:15+0100
2025-10-29T11:15+0100
2025-10-29T11:15+0100
tandem
podcasts
alliance des états du sahel (aes)
mali
syndicats
burkina faso
niger
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079993953_0:77:1536:941_1920x0_80_0_0_41d78cfd68630f11341e266191b35a7c.png
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Sputnik Afrique
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Interrogé sur la pertinence de rapprocher les syndicats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Adama Coulibaly, le secrétaire général de la section syndicale de L'Assistance aéroportuaire du Mali (ASAM), met en avant l'impérieuse nécessité de la solidarité syndicale. Pour lui, cette dynamique est le corollaire naturel de la création de l'Alliance des États du Sahel et doit être portée par la base, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
mali
burkina faso
niger
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079993953_69:0:1434:1024_1920x0_80_0_0_76c9244fb0e7273b084d8cfa66de72fc.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, syndicats, burkina faso, niger, аудио
podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, syndicats, burkina faso, niger, аудио
Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs
Dans la première édition du nouveau podcast Tandem, le syndicaliste malien Adama Coulibaly revient sur le premier Forum des travailleurs des syndicats de l'AES. Il décrypte les enjeux de cette concertation inédite pour la défense des droits sociaux dans la région.
Interrogé sur la pertinence de rapprocher les syndicats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Adama Coulibaly, le secrétaire général de la section syndicale de L'Assistance aéroportuaire du Mali (ASAM), met en avant l'impérieuse nécessité de la solidarité syndicale. Pour lui, cette dynamique est le corollaire naturel de la création de l'Alliance des États du Sahel et doit être portée par la base, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes.
"La solidarité syndicale est très importante, surtout dans le contexte actuel de la Confédération des États de l'AES. Puisque les décideurs ont déjà fait le premier pas en posant les jalons de cette Confédération, le reste doit être soutenu par la base. À travers les syndicats, ce sont les travailleurs des trois pays, plus le Togo, qui vont concrètement s'intégrer, mutualiser leurs efforts et se soutenir les uns les autres sur le plan professionnel", souligne M. Coulibaly.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.