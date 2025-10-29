https://fr.sputniknews.africa/20251029/syndicats-de-laes-une-solidarite-regionale-pour-renforcer-les-droits-des-travailleurs-1079993120.html

Syndicats de l'AES: une solidarité régionale pour renforcer les droits des travailleurs

Dans la première édition du nouveau podcast Tandem, le syndicaliste malien Adama Coulibaly revient sur le premier Forum des travailleurs des syndicats de... 29.10.2025, Sputnik Afrique

Interrogé sur la pertinence de rapprocher les syndicats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Adama Coulibaly, le secrétaire général de la section syndicale de L'Assistance aéroportuaire du Mali (ASAM), met en avant l'impérieuse nécessité de la solidarité syndicale. Pour lui, cette dynamique est le corollaire naturel de la création de l'Alliance des États du Sahel et doit être portée par la base, c'est-à-dire par les travailleurs eux-mêmes.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.

