https://fr.sputniknews.africa/20251029/mali-russie-un-partenariat-de-65-ans-fonde-sur-la-souverainete-et-la-securite-1080007500.html

Mali-Russie: un partenariat de 65 ans fondé sur la souveraineté et la sécurité

Mali-Russie: un partenariat de 65 ans fondé sur la souveraineté et la sécurité

Sputnik Afrique

Dans ce numéro du podcast Tandem, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense au CNT du Mali, est revenu sur 65 ans de coopération entre le... 29.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-29T18:19+0100

2025-10-29T18:19+0100

2025-10-29T18:19+0100

tandem

podcasts

alliance des états du sahel (aes)

mali

niger

burkina faso

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1080008868_135:0:1698:879_1920x0_80_0_0_b8fd911594bf88e96c50a03f4554127c.png

Mali-Russie: un partenariat de 65 ans fondé sur la souveraineté et la sécurité Sputnik Afrique Dans ce numéro du podcast Tandem, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense au CNT du Mali, est revenu sur 65 ans de coopération entre le Mali et la Russie. Il a salué un partenariat stratégique, notamment dans le domaine militaire, qui contraste selon lui avec les conditionnalités imposées par les partenaires occidentaux.

Alors que le Mali célèbre 65 ans de relations diplomatiques avec Moscou, l'accent est mis sur la nature distinctive de ce partenariat. Fousseynou Ouattara a souligné un avantage clé de la coopération avec la Russie, particulièrement dans le domaine sécuritaire, qu'il juge crucial pour la souveraineté nationale.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.

mali

niger

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, alliance des états du sahel (aes), mali, niger, burkina faso, аудио