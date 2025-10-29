https://fr.sputniknews.africa/20251029/mali-russie-un-partenariat-de-65-ans-fonde-sur-la-souverainete-et-la-securite-1080007500.html
Mali-Russie: un partenariat de 65 ans fondé sur la souveraineté et la sécurité
Dans ce numéro du podcast Tandem, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense au CNT du Mali, est revenu sur 65 ans de coopération entre le Mali et la Russie.
Dans ce numéro du podcast Tandem, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense au CNT du Mali, est revenu sur 65 ans de coopération entre le Mali et la Russie. Il a salué un partenariat stratégique, notamment dans le domaine militaire, qui contraste selon lui avec les conditionnalités imposées par les partenaires occidentaux.
Alors que le Mali célèbre 65 ans de relations diplomatiques avec Moscou, l'accent est mis sur la nature distinctive de ce partenariat. Fousseynou Ouattara a souligné un avantage clé de la coopération avec la Russie, particulièrement dans le domaine sécuritaire, qu'il juge crucial pour la souveraineté nationale.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.
Alors que le Mali célèbre 65 ans de relations diplomatiques avec Moscou, l'accent est mis sur la nature distinctive de ce partenariat. Fousseynou Ouattara a souligné un avantage clé de la coopération avec la Russie, particulièrement dans le domaine sécuritaire, qu'il juge crucial pour la souveraineté nationale.
"Ce qui est important à souligner, c'est que la Russie, dans le domaine de la coopération militaire, ne pose pas de conditions. La vente et les achats de tout ce dont nous avons besoin, que ce soit des vecteurs aériens, des moyens roulants ou des fusils d'assaut, nous pouvons les acquérir sans qu'on nous pose des conditions liées à des politiques. Cela est très important parce que c'est ça qui nous a aidés à affirmer notre souveraineté sur le plan international", souligne M. Ouattara.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
