Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député européen de Lettonie, décrypte les mécanismes de politisation de l’Union européenne: comment... 29.10.2025, Sputnik Afrique

"L'UE est en elle-même un système de colonisation des pays d'Europe de l'Est" Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député européen de Lettonie, décrypte les mécanismes de politisation de l’Union européenne: comment une organisation créée après la Seconde Guerre mondiale pour renforcer la paix en Europe est devenue une organisation entretenant la guerre en Ukraine contre la Russie.

Andreï Mamykine explique comment, avec l’effondrement de l’URSS, l’UE s’est élargie vers l’Est, vendant un "rêve européen", qui n’existait déjà plus:Désormais, l’UE s’est lancée dans le soutien actif des conflits armés, principalement en Ukraine, s’écartant de sa mission de protection de la paix.Pour autant, Andreï Mamykine ne pense pas que l’Ukraine entrera dans l’Union européenne.Mais pour continuer la guerre, car la guerre coûte cher, l’UE a besoin de trouver d’argent. Et la tentation de spolier les actifs russes est de plus en plus forte.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.

