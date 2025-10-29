https://fr.sputniknews.africa/20251029/lue-est-en-elle-meme-un-systeme-de-colonisation-des-pays-deurope-de-lest-1080004118.html
"L'UE est en elle-même un système de colonisation des pays d'Europe de l'Est"
"L'UE est en elle-même un système de colonisation des pays d'Europe de l'Est"
29.10.2025
"L'UE est en elle-même un système de colonisation des pays d'Europe de l'Est"
Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député européen de Lettonie, décrypte les mécanismes de politisation de l’Union européenne: comment une organisation créée après la Seconde Guerre mondiale pour renforcer la paix en Europe est devenue une organisation entretenant la guerre en Ukraine contre la Russie.
Andreï Mamykine explique comment, avec l'effondrement de l'URSS, l'UE s'est élargie vers l'Est, vendant un "rêve européen", qui n'existait déjà plus:Désormais, l'UE s'est lancée dans le soutien actif des conflits armés, principalement en Ukraine, s'écartant de sa mission de protection de la paix.Pour autant, Andreï Mamykine ne pense pas que l'Ukraine entrera dans l'Union européenne.Mais pour continuer la guerre, car la guerre coûte cher, l'UE a besoin de trouver d'argent. Et la tentation de spolier les actifs russes est de plus en plus forte.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.
"L'UE est en elle-même un système de colonisation des pays d'Europe de l'Est"
16:33 29.10.2025 (Mis à jour: 16:34 29.10.2025)
Dans cet épisode de Sans détour, Andreï Mamykine, ancien député européen de Lettonie, décrypte les mécanismes de politisation de l’Union européenne: comment une organisation créée après la Seconde Guerre mondiale pour renforcer la paix en Europe est devenue une organisation entretenant la guerre en Ukraine contre la Russie.
Andreï Mamykine explique comment, avec l’effondrement de l’URSS, l’UE s’est élargie vers l’Est, vendant un "rêve européen", qui n’existait déjà plus:
"En Europe occidentale, les élites mondialistes, qui avaient incontestablement déjà le pouvoir à l’époque, construisaient l’Union européenne et ont imaginé cet élargissement; pour elles, il s’agissait bien sûr avant tout d’obtenir une main-d’œuvre bon marché et de détruire les avantages concurrentiels industriels et autres des anciens pays socialistes d’Europe de l’Est."
Désormais, l’UE s’est lancée dans le soutien actif des conflits armés, principalement en Ukraine, s’écartant de sa mission de protection de la paix.
"L'Union européenne s'est transformée depuis longtemps en une organisation militaire, très agressive en raison des efforts des mondialistes, de leurs élites, cela ne fait aucun doute. La situation est paradoxale. Pendant toute la durée de l'opération militaire spéciale, l'Union européenne a fourni et payé des armes via le Fonds pour la paix. Auparavant, ce fonds payait et aidait les pays, où des conflits militaires avaient pris fin, il aidait à financer des opérations absolument pacifiques, par du cofinancement, et non par une aide militaire. Maintenant, il ne s'agit plus que d'aide militaire et uniquement pour poursuivre la guerre."
Pour autant, Andreï Mamykine ne pense pas que l’Ukraine entrera dans l’Union européenne.
"Je ne crois pas, en principe, que l'Ukraine sera admise dans l'Union européenne. Ils la tromperont, tout comme ils ont trompé la Géorgie en son temps."
Mais pour continuer la guerre, car la guerre coûte cher, l’UE a besoin de trouver d’argent. Et la tentation de spolier les actifs russes est de plus en plus forte.
"L'Union européenne veut, disons-le franchement, voler les 300 milliards [d'euros] de la Russie. Parce que les Européens, les élites, ont dans le sang ce désir de toujours coloniser quelqu'un et d'extraire des ressources de la colonie. Avoir leurs esclaves en Afrique et ailleurs. Ce désir, il n'a jamais disparu."
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour
