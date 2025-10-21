Afrique
Les alliés européens de l'OTAN se préparent à une guerre contre la Russie - Moscou
Les alliés européens de l'OTAN se préparent à une guerre contre la Russie - Moscou
"La mission a été fixée pour doter rapidement les forces de réaction alliées de l'OTAN désignées à cet effet de toutes les ressources nécessaires", a indiqué... 21.10.2025, Sputnik Afrique
Le processus d'augmentation drastique de la production du complexe militaro-industriel européen a été lancé, poursuit-il. Les pays concernés mènent également une propagande d'endoctrinement de la population sur la soi-disant inévitable agression de Moscou. Par ailleurs, ils ignorent "où trouver un nombre suffisant de personnels de mobilisation possédant les aptitudes physiques, morales et psychologiques nécessaires demeure sans réponse".
Des soldats allemands. Image d'illustration
"La mission a été fixée pour doter rapidement les forces de réaction alliées de l'OTAN désignées à cet effet de toutes les ressources nécessaires", a indiqué Sergueï Narychkine, directeur du Service russe de renseignement extérieur (SVR).
Le processus d'augmentation drastique de la production du complexe militaro-industriel européen a été lancé, poursuit-il. Les pays concernés mènent également une propagande d'endoctrinement de la population sur la soi-disant inévitable agression de Moscou.
Par ailleurs, ils ignorent "où trouver un nombre suffisant de personnels de mobilisation possédant les aptitudes physiques, morales et psychologiques nécessaires demeure sans réponse".
