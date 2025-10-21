https://fr.sputniknews.africa/20251021/les-allies-europeens-de-lotan-se-preparent-a-une-guerre-contre-la-russie---moscou--1079716002.html
Les alliés européens de l'OTAN se préparent à une guerre contre la Russie - Moscou
"La mission a été fixée pour doter rapidement les forces de réaction alliées de l'OTAN désignées à cet effet de toutes les ressources nécessaires", a indiqué...
Les alliés européens de l'OTAN se préparent à une guerre contre la Russie - Moscou
08:01 21.10.2025 (Mis à jour: 08:23 21.10.2025)
"La mission a été fixée pour doter rapidement les forces de réaction alliées de l'OTAN désignées à cet effet de toutes les ressources nécessaires", a indiqué Sergueï Narychkine, directeur du Service russe de renseignement extérieur (SVR).
Le processus d'augmentation drastique de la production du complexe militaro-industriel européen a été lancé, poursuit-il. Les pays concernés mènent également une propagande d'endoctrinement de la population sur la soi-disant inévitable agression de Moscou.
Par ailleurs, ils ignorent "où trouver un nombre suffisant de personnels de mobilisation possédant les aptitudes physiques, morales et psychologiques nécessaires demeure sans réponse".