Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
"La mondialisation a été complètement piétinée, foulée au pied"
"La mondialisation a été complètement piétinée, foulée au pied"
Vladimir Poutine s'est adressé aux participants de la Semaine russe de l'énergie. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Teehl Loé Konaté... 20.10.2025
zone de contact
podcasts
vladimir poutine
semaine russe de l'énergie
"Il y a une animosité qui vient de loin. Le monde anglo-saxon, actuellement véritable maître de l'Occident, agresse la Russie par diverses manœuvres, […], et a toujours essayé, de la même façon, d'anéantir la Russie", a déclaré M.Konaté. Retrouvez également dans cette émission:-Egountchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine sur la situation à Madagascar. -Ibrahim Al-Mutasim, ministre soudanais de l'Energie sur la Semaine russe de l'énergie.
09:39 20.10.2025
Zone de Contact
"La mondialisation a été complètement piétinée, foulée au pied"
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Vladimir Poutine s'est adressé aux participants de la Semaine russe de l'énergie. Au micro de Sputnik Afrique, l’analyste politique burkinabè Teehl Loé Konaté a commenté les propos du Président russe.
"Il y a une animosité qui vient de loin. Le monde anglo-saxon, actuellement véritable maître de l’Occident, agresse la Russie par diverses manœuvres, […], et a toujours essayé, de la même façon, d'anéantir la Russie", a déclaré M.Konaté.

"Il faut bien admettre que, désormais, la confiance dans les marchés est brisée. La mondialisation a été complètement piétinée, foulée au pied. La primauté de l'économie sur les politiques est aujourd'hui un dogme totalement abandonné: personne n'y croit plus parce que pendant longtemps on a chanté l'idée du tout commerce, les entreprises pouvaient s'installer partout dans le monde et elles échappaient au contrôle du politique", a ajouté M.Konaté.

Retrouvez également dans cette émission:
-Egountchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine sur la situation à Madagascar.
-Ibrahim Al-Mutasim, ministre soudanais de l'Energie sur la Semaine russe de l'énergie.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
