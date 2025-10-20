https://fr.sputniknews.africa/20251020/la-mondialisation-a-ete-completement-pietinee-foulee-au-pied-1079677842.html

"La mondialisation a été complètement piétinée, foulée au pied"

"La mondialisation a été complètement piétinée, foulée au pied"

Vladimir Poutine s'est adressé aux participants de la Semaine russe de l'énergie. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste politique burkinabè Teehl Loé Konaté... 20.10.2025

"Il y a une animosité qui vient de loin. Le monde anglo-saxon, actuellement véritable maître de l’Occident, agresse la Russie par diverses manœuvres, […], et a toujours essayé, de la même façon, d'anéantir la Russie", a déclaré M.Konaté. Retrouvez également dans cette émission:-Egountchi Behanzin, Président de la Ligue de Défense Noire Africaine sur la situation à Madagascar. -Ibrahim Al-Mutasim, ministre soudanais de l'Energie sur la Semaine russe de l'énergie. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

