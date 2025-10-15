https://fr.sputniknews.africa/20251015/quatre-pays-africains-elus-au-conseil-des-droits-de-lhomme-pour-3-ans-1079478945.html

Quatre pays africains élus au Conseil des droits de l'Homme pour 3 ans

Quatre pays africains élus au Conseil des droits de l'Homme pour 3 ans

Sputnik Afrique

L’Angola, l’Égypte, Maurice et l’Afrique du Sud figurent parmi les 14 nouveaux membres de cette instance onusienne. Leur mandat entrera en vigueur le 1er... 15.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-15T07:58+0200

2025-10-15T07:58+0200

2025-10-15T07:58+0200

afrique

madagascar

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102836/42/1028364273_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_47a95a3f51239806b1920c1c5787a257.jpg

Les autres nouveaux membres sont l’Inde, l’Irak, le Pakistan, le Vietnam, l’Estonie, la Slovénie, le Chili, l’Équateur, le Royaume-Uni et l’Italie. Les membres du Conseil sont élus directement et individuellement par l’Assemblée générale, qui renouvelle chaque année un tiers des sièges. Ces derniers sont répartis équitablement entre les cinq groupes régionaux des Nations unies: Afrique (13), Asie-Pacifique (13), Europe de l’Est (6), Amérique latine et Caraïbes (8) et Europe occidentale et autres (7).

afrique

madagascar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, madagascar