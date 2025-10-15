https://fr.sputniknews.africa/20251015/quatre-pays-africains-elus-au-conseil-des-droits-de-lhomme-pour-3-ans-1079478945.html
Quatre pays africains élus au Conseil des droits de l'Homme pour 3 ans
Quatre pays africains élus au Conseil des droits de l'Homme pour 3 ans
L'Angola, l'Égypte, Maurice et l'Afrique du Sud figurent parmi les 14 nouveaux membres de cette instance onusienne. Leur mandat entrera en vigueur le 1er... 15.10.2025
Les autres nouveaux membres sont l’Inde, l’Irak, le Pakistan, le Vietnam, l’Estonie, la Slovénie, le Chili, l’Équateur, le Royaume-Uni et l’Italie. Les membres du Conseil sont élus directement et individuellement par l’Assemblée générale, qui renouvelle chaque année un tiers des sièges. Ces derniers sont répartis équitablement entre les cinq groupes régionaux des Nations unies: Afrique (13), Asie-Pacifique (13), Europe de l’Est (6), Amérique latine et Caraïbes (8) et Europe occidentale et autres (7).
