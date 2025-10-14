https://fr.sputniknews.africa/20251014/ong-et-espionnage-la-face-cachee-dun-humanitaire-sous-surveillance-1079460549.html

ONG et espionnage: la face cachée d’un humanitaire sous surveillance

ONG et espionnage: la face cachée d’un humanitaire sous surveillance

Sputnik Afrique

Alors que les armées africaines affrontent le terrorisme sur plusieurs fronts, un autre combat plus discret se joue à l’arrière-plan : celui de la souveraineté... 14.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-14T13:08+0200

2025-10-14T13:08+0200

2025-10-14T13:08+0200

avenir souverain

podcasts

espionnage

alliance des états du sahel (aes)

afrique

ong

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/0e/1079460348_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_e4f784d48c528cab93fc485b8781b2b0.jpg

ONG et espionnage: la face cachée d’un humanitaire sous surveillance Sputnik Afrique Alors que les armées africaines affrontent le terrorisme sur plusieurs fronts, un autre combat plus discret se joue à l’arrière-plan : celui de la souveraineté face à certaines ONG occidentales, accusées d’ingérence et d’espionnage sous couvert d’humanitaire.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, l’Honorable Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de Sécurité du Conseil de Transition du Mali, lève le voile sur un dossier brûlant : la face cachée de certaines ONG en Afrique.Selon lui, l’affaire de l’ONG International NGO Safety Organisation (INSO), récemment accusée d’espionnage par le Burkina Faso, n’est pas un incident isolé, mais le symptôme d’un système bien plus vaste où des structures étrangères, installées sous prétexte d’aide humanitaire, s’adonnent à la collecte de données sensibles sur les forces africaines. Derrière le discours de solidarité, prévient-il, se dissimulent souvent des missions parallèles d’influence, de renseignement et de manipulation. Pour l’élu malien, il est urgent de repenser les conditions d’intervention de ces organisations sur le continent, afin de protéger la souveraineté des États et l’intégrité de leurs institutions.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, espionnage, alliance des états du sahel (aes), afrique, ong, terrorisme, аудио