Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20251011/cameroun-la-presidentielle-de-dimanche-se-deroulera-dans-de-bonnes-conditions-securitaires-1079309885.html
Cameroun: la présidentielle de dimanche se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires"
Cameroun: la présidentielle de dimanche se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires"
Sputnik Afrique
L'élection présidentielle au Cameroun prévue dimanche prochain se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires", a assuré le gouvernement. 11.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-11T08:02+0200
2025-10-11T08:02+0200
cameroun
afrique subsaharienne
vote
élection présidentielle
paul biya
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104292/37/1042923708_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_8fd54808af592d5b2c8d5ec081a3f5f9.jpg
Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a affirmé que "les forces de défense et de sécurité ont reçu les instructions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin et la protection des électeurs".Le ministre a assuré, à ce sujet, que les élections se tiendraient "sur l’ensemble du territoire national, malgré les défis persistants liés aux activités de Boko Haram* dans l’Extrême-Nord et aux tensions dans les régions anglophones".Le Conseil constitutionnel a, pour rappel, validé, pour ce rendez-vous électoral, plusieurs dossiers de candidatures dont celui du Président sortant Paul Biya. Les résultats provisoires seront proclamés, selon le Conseil présidentiel, dans les quinze jours suivant le scrutin, après examen des éventuelles réclamations.*Organisation terroriste interdite en Russie
cameroun
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104292/37/1042923708_105:0:1814:1282_1920x0_80_0_0_fefdb7298ab5ba28c7f0c0f64c6cea50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cameroun, afrique subsaharienne, vote, élection présidentielle, paul biya
cameroun, afrique subsaharienne, vote, élection présidentielle, paul biya

Cameroun: la présidentielle de dimanche se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires"

08:02 11.10.2025
© Photo Pixabay / WokandapixVote (image d'illustration)
Vote (image d'illustration) - Sputnik Afrique, 1920, 11.10.2025
© Photo Pixabay / Wokandapix
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
L'élection présidentielle au Cameroun prévue dimanche prochain se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires", a assuré le gouvernement.
Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a affirmé que "les forces de défense et de sécurité ont reçu les instructions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin et la protection des électeurs".
Le ministre a assuré, à ce sujet, que les élections se tiendraient "sur l’ensemble du territoire national, malgré les défis persistants liés aux activités de Boko Haram* dans l’Extrême-Nord et aux tensions dans les régions anglophones".
Le Conseil constitutionnel a, pour rappel, validé, pour ce rendez-vous électoral, plusieurs dossiers de candidatures dont celui du Président sortant Paul Biya.
Les résultats provisoires seront proclamés, selon le Conseil présidentiel, dans les quinze jours suivant le scrutin, après examen des éventuelles réclamations.
*Organisation terroriste interdite en Russie
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала