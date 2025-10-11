https://fr.sputniknews.africa/20251011/cameroun-la-presidentielle-de-dimanche-se-deroulera-dans-de-bonnes-conditions-securitaires-1079309885.html
Cameroun: la présidentielle de dimanche se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires"
Cameroun: la présidentielle de dimanche se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires"
L'élection présidentielle au Cameroun prévue dimanche prochain se déroulera dans de "bonnes conditions sécuritaires", a assuré le gouvernement. 11.10.2025, Sputnik Afrique
Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a affirmé que "les forces de défense et de sécurité ont reçu les instructions nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin et la protection des électeurs".Le ministre a assuré, à ce sujet, que les élections se tiendraient "sur l’ensemble du territoire national, malgré les défis persistants liés aux activités de Boko Haram* dans l’Extrême-Nord et aux tensions dans les régions anglophones".Le Conseil constitutionnel a, pour rappel, validé, pour ce rendez-vous électoral, plusieurs dossiers de candidatures dont celui du Président sortant Paul Biya. Les résultats provisoires seront proclamés, selon le Conseil présidentiel, dans les quinze jours suivant le scrutin, après examen des éventuelles réclamations.*Organisation terroriste interdite en Russie
