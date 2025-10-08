Le Président sortant camerounais, 92 ans, organise son premier meeting à 5 jours de l'élection

https://fr.sputniknews.africa/20251008/le-president-sortant-camerounais-92-ans-organise-son-premier-meeting-a-5-jours-de-lelection-1079201162.html

08.10.2025

"Ma détermination à vous servir demeure intacte", a lancé le président d'une voix ferme à la foule au cours de sa première apparition publique depuis mai 2025, avant d'ajouter: "Je vous demande, une fois de plus, de m'apporter votre précieux soutien." Arrivé en début d'après-midi à l'aéroport de Marouan, Paul Biya a prononcé un discours de près de 25 minutes axé sur les jeunes, les femmes et les infrastructures du pays. Comme en 2018, Paul Biya a choisi Maroua, ville frontalière du Nigeria et du Tchad, dans la région de l'Extrême-Nord, considérée comme un bastion électoral avec 1,22 million d'électeurs inscrits. Cette première apparition publique intervient neuf jours après le lancement officiel de la campagne, pendant laquelle plusieurs candidats, dont Issa Tchiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Cabral Libii (troisième en 2018), multiplient les déplacements à travers le pays. Maurice Kamto, figure de l'opposition dont la candidature a été rejetée en août, a appelé les électeurs "à voter librement", après l'échec des discussions pour une candidature unique de l'opposition. Le scrutin du 12 octobre sera le huitième auquel participe Paul Biya, candidat à un nouveau mandat de sept ans.

