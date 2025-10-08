https://fr.sputniknews.africa/20251008/la-russie-et-lafrique-partagent-une-position-commune-sur-les-questions-urgentes--moscou-1079201071.html

La Russie et l'Afrique partagent une position commune sur les questions urgentes – Moscou

Cela se reflète dans les documents finaux des sommets et des conférences ministérielles du Forum de partenariat Russie-Afrique, a indiqué le représentant... 08.10.2025, Sputnik Afrique

"La Russie est un partenaire fiable et de longue date des pays africains", a-t-il poursuivi. Elle continuera à soutenir ses amis "dans le renforcement de leurs capacités de gestion des crises et de résolution des conflits, ainsi que dans d’autres domaines, de la sécurité alimentaire à la lutte contre les maladies infectieuses". Moscou entend également "synchroniser étroitement ses montres" avec ses partenaires africains lors de la réunion ministérielle du forum prévue en novembre au Caire, a ajouté le diplomate.

