La Russie et l'Afrique partagent une position commune sur les questions urgentes – Moscou
Cela se reflète dans les documents finaux des sommets et des conférences ministérielles du Forum de partenariat Russie-Afrique, a indiqué le représentant permanent russe à l’Onu, Vassili Nebenzia, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.
"La Russie est un partenaire fiable et de longue date des pays africains", a-t-il poursuivi.
Elle continuera à soutenir ses amis "dans le renforcement de leurs capacités de gestion des crises et de résolution des conflits, ainsi que dans d’autres domaines, de la sécurité alimentaire à la lutte contre les maladies infectieuses".
Moscou entend également "synchroniser étroitement ses montres" avec ses partenaires africains lors de la réunion ministérielle du forum prévue en novembre au Caire, a ajouté le diplomate.