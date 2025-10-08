https://fr.sputniknews.africa/20251008/la-france-a-du-casser-un-miroir-pour-meriter-sept-ans-de-malheur-1079203196.html
"La France a dû casser un miroir pour mériter sept ans de malheur"
"La France a dû casser un miroir pour mériter sept ans de malheur"
Selon lui, cette crise illustre l’effondrement politique actuel du pays: "La France a dû casser un miroir pour mériter sept ans de malheur après avoir croisé le chat noir nommé Macron. On se rappelle, pendant la Troisième République, le gouvernement de Frédéric-François Marsal, qui avait duré deux jours, du 8 au 10 juin 1924. Eh bien, avec Lecornu, le record est battu, puisque son gouvernement a tenu exactement 14 heures. Depuis 2017, on assiste à la destruction d'une ancienne puissance économique mondiale vendue à une pseudo-élite européiste et contrôlée par des entités mondialistes transversales", a déclaré M.Pellet au micro de Zone de Contact.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Après l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron lui a demandé de mettre en place une plateforme d’action et de stabilité d’ici au mercredi 8 octobre. Pour Sputnik Afrique, l'analyste géopolitique français Thierry Laurent-Pellet a livré son analyse de la crise politique française.
Selon lui, cette crise illustre l’effondrement politique actuel du pays:
"La France a dû casser un miroir pour mériter sept ans de malheur après avoir croisé le chat noir nommé Macron
. On se rappelle, pendant la Troisième République, le gouvernement de Frédéric-François Marsal, qui avait duré deux jours, du 8 au 10 juin 1924. Eh bien, avec Lecornu
, le record est battu, puisque son gouvernement a tenu exactement 14 heures. Depuis 2017, on assiste à la destruction
d'une ancienne puissance économique mondiale vendue à une pseudo-élite européiste et contrôlée par des entités mondialistes transversales", a déclaré M.Pellet
au micro de Zone de Contact.
"La conclusion sous-jacente et le constat évident, c'est que aujourd'hui, il n'y a aucun leader charismatique dans la classe politique active permettant de prendre les rênes du pays et de le remettre sur les rails. Les Français doivent se détourner des roitelets du marigot et regarder vers d'autres horizons afin d'identifier un leader qui pourrait nous faire sortir de cette crise politique absolument épouvantable", a-t-il conclu.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
