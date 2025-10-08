https://fr.sputniknews.africa/20251008/la-france-a-du-casser-un-miroir-pour-meriter-sept-ans-de-malheur-1079203196.html

"La France a dû casser un miroir pour mériter sept ans de malheur"

Après l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron lui a demandé de mettre en place une plateforme d’action et de stabilité d’ici au... 08.10.2025, Sputnik Afrique

Selon lui, cette crise illustre l’effondrement politique actuel du pays: "La France a dû casser un miroir pour mériter sept ans de malheur après avoir croisé le chat noir nommé Macron. On se rappelle, pendant la Troisième République, le gouvernement de Frédéric-François Marsal, qui avait duré deux jours, du 8 au 10 juin 1924. Eh bien, avec Lecornu, le record est battu, puisque son gouvernement a tenu exactement 14 heures. Depuis 2017, on assiste à la destruction d'une ancienne puissance économique mondiale vendue à une pseudo-élite européiste et contrôlée par des entités mondialistes transversales", a déclaré M.Pellet au micro de Zone de Contact.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

