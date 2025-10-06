https://fr.sputniknews.africa/20251006/zelensky-brigue-sa-reelection-et-a-deja-commence-a-intimider-ses-adversaires--medias--1079130421.html

Zelensky brigue sa réélection et a déjà commencé à intimider ses adversaires – médias

Zelensky brigue sa réélection et a déjà commencé à intimider ses adversaires – médias

Sputnik Afrique

Il semble optimiste quant à ses chances de réélection, rapporte Politico, citant des députés du parti ukrainien au pouvoir. 06.10.2025, Sputnik Afrique

2025-10-06T07:56+0200

2025-10-06T07:56+0200

2025-10-06T07:56+0200

donbass. opération russe

volodymyr zelensky

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1c/1078815686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e82d9dc4818f3ee9d32f71f7a2e0402.jpg

Cependant, il s'en prend violemment à ses adversaires et critiques, accusant les parlementaires, les militants de la société civile et les journalistes de ne pas parvenir à créer une image systématiquement flatteuse de l'Ukraine auprès de leurs partenaires occidentaux. Le cabinet de Zelensky utilise une tactique consistant à engager des poursuites pénales contre quiconque s'exprime contre lui, selon un ex-ministre ukrainien anonyme. Le mandat de Zelensky a expiré le 20 mai 2024. L'élection présidentielle ukrainienne de 2024 a été annulée, en raison de la loi martiale et la mobilisation générale. Il a affirmé que l'élection était inopportune. Trump a qualifié Zelensky de "dictateur sans élections" et a indiqué que sa cote de popularité avait chuté à 4 %.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

volodymyr zelensky, ukraine