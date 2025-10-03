https://fr.sputniknews.africa/20251003/centrafrique-le-president-touadera-officialise-sa-candidature-a-lelection-presidentielle-1079036007.html
Centrafrique: le Président Touadéra officialise sa candidature à l'élection présidentielle
Centrafrique: le Président Touadéra officialise sa candidature à l'élection présidentielle
Sputnik Afrique
Faustin-Archange Touadéra, a déposé jeudi son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain, rapportent les médias locaux. 03.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-03T07:49+0200
2025-10-03T07:49+0200
2025-10-03T07:49+0200
république centrafricaine
faustin-archange touadéra
élections
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1b/1076109862_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8ac54b03daadd894a65013dafae16b73.jpg
"Le peuple voulait absolument être rassuré que mon dossier de candidature soit déposé aujourd'hui. C'est chose faite", a déclaré le Président Touadéra, entouré de militants de son parti, le Mouvement Coeurs unis (MCU).En vertu de la nouvelle Constitution adoptée en août 2023, Faustin-Archange Touadéra, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, est autorisé à briguer un nouveau mandat en décembre prochain."Nous avons répondu à une exigence constitutionnelle dans le cadre du fonctionnement de la démocratie dans notre pays", a-t-il souligné.Outre la présidentielle, les électeurs centrafricains seront également appelés à voter, le 28 décembre, aux élections législatives, régionales et municipales qui ont été plusieurs fois reportées depuis un an.Le 29 septembre, le Président centrafricain a signé un décret convoquant les électeurs pour l'ensemble des scrutins. Le dépôt des candidatures est ouvert du 2 au 11 octobre courant, selon l'Autorité nationale des élections (ANE).
république centrafricaine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/1b/1076109862_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d98758eb68ebd302f1cfead66a63c7c1.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
république centrafricaine, faustin-archange touadéra, élections
république centrafricaine, faustin-archange touadéra, élections
Centrafrique: le Président Touadéra officialise sa candidature à l'élection présidentielle
Faustin-Archange Touadéra, a déposé jeudi son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain, rapportent les médias locaux.
"Le peuple voulait absolument être rassuré que mon dossier de candidature soit déposé aujourd'hui. C'est chose faite", a déclaré le Président Touadéra, entouré de militants de son parti, le Mouvement Coeurs unis (MCU).
En vertu de la nouvelle Constitution adoptée en août 2023, Faustin-Archange Touadéra, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, est autorisé à briguer un nouveau mandat en décembre prochain.
"Nous avons répondu à une exigence constitutionnelle dans le cadre du fonctionnement de la démocratie dans notre pays", a-t-il souligné.
Outre la présidentielle, les électeurs centrafricains seront également appelés à voter, le 28 décembre, aux élections législatives, régionales et municipales qui ont été plusieurs fois reportées depuis un an.
Le 29 septembre, le Président centrafricain a signé un décret convoquant les électeurs pour l'ensemble des scrutins. Le dépôt des candidatures est ouvert du 2 au 11 octobre courant, selon l'Autorité nationale des élections (ANE).