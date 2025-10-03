https://fr.sputniknews.africa/20251003/centrafrique-le-president-touadera-officialise-sa-candidature-a-lelection-presidentielle-1079036007.html

Centrafrique: le Président Touadéra officialise sa candidature à l'élection présidentielle

Faustin-Archange Touadéra, a déposé jeudi son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain, rapportent les médias locaux. 03.10.2025, Sputnik Afrique

république centrafricaine

faustin-archange touadéra

élections

"Le peuple voulait absolument être rassuré que mon dossier de candidature soit déposé aujourd'hui. C'est chose faite", a déclaré le Président Touadéra, entouré de militants de son parti, le Mouvement Coeurs unis (MCU).En vertu de la nouvelle Constitution adoptée en août 2023, Faustin-Archange Touadéra, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, est autorisé à briguer un nouveau mandat en décembre prochain."Nous avons répondu à une exigence constitutionnelle dans le cadre du fonctionnement de la démocratie dans notre pays", a-t-il souligné.Outre la présidentielle, les électeurs centrafricains seront également appelés à voter, le 28 décembre, aux élections législatives, régionales et municipales qui ont été plusieurs fois reportées depuis un an.Le 29 septembre, le Président centrafricain a signé un décret convoquant les électeurs pour l'ensemble des scrutins. Le dépôt des candidatures est ouvert du 2 au 11 octobre courant, selon l'Autorité nationale des élections (ANE).

