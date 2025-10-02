Afrique
En direct: Poutine intervient à la séance plénière du Club de discussion international Valdaï
En direct: Poutine intervient à la séance plénière du Club de discussion international Valdaï
Sputnik Afrique
Le Président russe participe à la séance plénière de la 22e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï à Sotchi. Suivez en direct avec Sputnik... 02.10.2025, Sputnik Afrique
En direct: Poutine intervient à la séance plénière du Club de discussion international Valdaï

17:20 02.10.2025
Le Président russe participe à la séance plénière de la 22e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï à Sotchi. Suivez en direct avec Sputnik Afrique.
