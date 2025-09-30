https://fr.sputniknews.africa/20250930/burkina-faso-lor-richesse-ou-malediction-pour-le-developpement-1078902519.html
Burkina Faso: l’or, richesse ou malédiction pour le développement?
Burkina Faso: l'or, richesse ou malédiction pour le développement?
Le Burkina Faso, devenu en quelques années un acteur majeur de l’or en Afrique, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins: comment transformer cette richesse souterraine en véritable levier de développement et éviter le piège de la “malédiction des ressources”?
Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous revenons sur le poids croissant de l'or dans l'économie du Burkina Faso. Selon Djibril Diallo, président de l'Association pour la Promotion et la Valorisation des Ressources Minérales du Mali, la flambée du cours mondial attire de plus en plus de multinationales en Afrique de l'Ouest, faisant du Burkina un producteur incontournable.Mais derrière cette manne, un défi majeur persiste: comment convertir les milliards générés par l'or en investissements structurants et en véritables leviers de souveraineté économique? Pour l'expert, tout dépend de la capacité des États africains à revoir leurs politiques minières, à exiger des partenariats équitables et à bâtir des industries locales de transformation.
Le Burkina Faso, devenu en quelques années un acteur majeur de l’or en Afrique, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins: comment transformer cette richesse souterraine en véritable levier de développement et éviter le piège de la “malédiction des ressources”?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le poids croissant de l’or dans l’économie du Burkina Faso
. Selon Djibril Diallo
, président de l’Association pour la Promotion et la Valorisation des Ressources Minérales du Mali, la flambée du cours mondial attire de plus en plus de multinationales en Afrique de l’Ouest, faisant du Burkina un producteur incontournable.
Mais derrière cette manne, un défi majeur persiste: comment convertir les milliards générés par l’or en investissements structurants et en véritables leviers de souveraineté économique? Pour l’expert, tout dépend de la capacité des États africains à revoir leurs politiques minières, à exiger des partenariats équitables et à bâtir des industries locales de transformation.
“Il ne suffit pas seulement de consommer l'argent issu de l'exploitation dans les dépenses de l'État. Il faut l’injecter dans les projets de développement, dans les infrastructures, dans les usines de transformation de nos matières premières. Sinon, nous resterons prisonniers d’un système où nos ressources profitent plus aux autres qu’à nous-mêmes. L’Afrique doit changer de paradigme: nos richesses peuvent bel et bien financer nos routes, nos trains, nos écoles, nos hôpitaux, et même nos propres monnaies. Mais pour cela, il faut rompre avec la logique du tout-export brut, revoir nos codes miniers et établir des partenariats transparents et gagnant-gagnant. Tant que nous n’irons pas dans ce sens, nous continuerons à voir nos matières premières quitter le continent sans jamais libérer l’Africain de la dépendance extérieure”, a-t-il affirmé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify