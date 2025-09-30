https://fr.sputniknews.africa/20250930/burkina-faso-lor-richesse-ou-malediction-pour-le-developpement-1078902519.html

Burkina Faso: l’or, richesse ou malédiction pour le développement?

Le Burkina Faso, devenu en quelques années un acteur majeur de l’or en Afrique, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins: comment transformer cette... 30.09.2025, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur le poids croissant de l’or dans l’économie du Burkina Faso. Selon Djibril Diallo, président de l’Association pour la Promotion et la Valorisation des Ressources Minérales du Mali, la flambée du cours mondial attire de plus en plus de multinationales en Afrique de l’Ouest, faisant du Burkina un producteur incontournable.Mais derrière cette manne, un défi majeur persiste: comment convertir les milliards générés par l’or en investissements structurants et en véritables leviers de souveraineté économique? Pour l’expert, tout dépend de la capacité des États africains à revoir leurs politiques minières, à exiger des partenariats équitables et à bâtir des industries locales de transformation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

