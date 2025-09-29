https://fr.sputniknews.africa/20250929/cameroun-ouverture-de-la-campagne-presidentielle-1078839812.html
Cameroun: ouverture de la campagne présidentielle
29.09.2025
Le meeting de Cabral Libii, candidat de l'opposition pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale /PCRN/, s'est tenu dimanche en fin d'après-midi sous une fine pluie à Douala.Près d'un millier de personnes étaient présentes, pour la plupart vêtues des couleurs de la formation politique. Au même moment, l'ancien ministre du Tourisme, Bello Bouba Maïgari, rassemblait plusieurs centaines de partisans de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP). L'avocat et candidat Akere Muna était également présent pour annoncer son retrait de la course et son soutien à M. Maïgari. L'opposant camerounais Maurice Kamto, dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée début août, a appelé jeudi les électeurs à "voter librement" dans une vidéo sur sa page officielle Facebook, après l'impossibilité de former une coalition avec les candidat de l'opposition. Le 12 octobre, Paul Biya briguera un huitième septennat présidentiel face à 11 autres candidats. Au pouvoir depuis 1982, M. Biya part grand favori face à une opposition divisée.
Le meeting de Cabral Libii, candidat de l'opposition pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale /PCRN/, s'est tenu dimanche en fin d'après-midi sous une fine pluie à Douala.
Près d'un millier de personnes étaient présentes, pour la plupart vêtues des couleurs de la formation politique. Au même moment, l'ancien ministre du Tourisme, Bello Bouba Maïgari, rassemblait plusieurs centaines de partisans de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP).
L'avocat et candidat Akere Muna était également présent pour annoncer son retrait de la course et son soutien à M. Maïgari.
L'opposant camerounais Maurice Kamto, dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée début août, a appelé jeudi les électeurs à "voter librement" dans une vidéo sur sa page officielle Facebook, après l'impossibilité de former une coalition avec les candidat de l'opposition.
Le 12 octobre, Paul Biya briguera un huitième septennat présidentiel face à 11 autres candidats. Au pouvoir depuis 1982, M. Biya part grand favori face à une opposition divisée.