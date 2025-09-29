https://fr.sputniknews.africa/20250929/cameroun-ouverture-de-la-campagne-presidentielle-1078839812.html

Cameroun: ouverture de la campagne présidentielle

Cameroun: ouverture de la campagne présidentielle

Sputnik Afrique

La campagne pour la présidentielle du 12 octobre au Cameroun a débuté ce week-end avec les rassemblements politiques des principaux opposants, alors que le... 29.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-29T07:59+0200

2025-09-29T07:59+0200

2025-09-29T07:59+0200

afrique

cameroun

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/1b/1051889497_0:117:1024:693_1920x0_80_0_0_7959a108490c977adcf2d795c3eae394.jpg

Le meeting de Cabral Libii, candidat de l'opposition pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale /PCRN/, s'est tenu dimanche en fin d'après-midi sous une fine pluie à Douala.Près d'un millier de personnes étaient présentes, pour la plupart vêtues des couleurs de la formation politique. Au même moment, l'ancien ministre du Tourisme, Bello Bouba Maïgari, rassemblait plusieurs centaines de partisans de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP). L'avocat et candidat Akere Muna était également présent pour annoncer son retrait de la course et son soutien à M. Maïgari. L'opposant camerounais Maurice Kamto, dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée début août, a appelé jeudi les électeurs à "voter librement" dans une vidéo sur sa page officielle Facebook, après l'impossibilité de former une coalition avec les candidat de l'opposition. Le 12 octobre, Paul Biya briguera un huitième septennat présidentiel face à 11 autres candidats. Au pouvoir depuis 1982, M. Biya part grand favori face à une opposition divisée.

afrique

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique, cameroun