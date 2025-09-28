https://fr.sputniknews.africa/20250928/certains-tentent-de-destabiliser-le-monde-les-autres-proposent-des-solutions---un-expert-peruvien-1078810463.html

Certains "tentent de déstabiliser le monde", les autres proposent des solutions - expert argentin

Certains "tentent de déstabiliser le monde", les autres proposent des solutions - expert argentin

"De nouveaux pays en développement émergent, tentant de reconfigurer l'ONU vers une approche plus multilatérale", a déclaré à Sputnik Sabino Vaca Narvaja...

"Des acteurs plus responsables, tels que les BRICS, apparaissent", le monde traversant "une période de profonde reconfiguration". Quant à l'Europe, elle fait face à "un manque de dirigeants influents dotés d’une vision stratégique", à " une dégradation de la structure même du leadership européen", "ce qui compromet gravement la dynamique des relations internationales. Entretemps, l’économie russe se renforce, de manière paradoxale, poursuit l'expert. "Les organisations régionales se renforcent, les relations entre la Chine et la Russie se renforcent, les relations entre les pays d’Asie du Sud-Est se renforcent, tout comme le discours de Lavrov", conclut M. Narvaja.

