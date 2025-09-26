https://fr.sputniknews.africa/20250926/personne-na-envie-daller-mourir-pour-zelensky-en-france-ni-en-allemagne-ni-en-italie-1078701400.html

"Personne n’a envie d’aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"

"Personne n’a envie d’aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"

Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, le chercheur en ingénierie sociale Lucien Cerise analyse la situation politique et sociale en France, dans un contexte de dette publique abyssale et de crise profonde.

👉 "Les perspectives sont assez sombres, non seulement pour la France mais pour tout l’Occident collectif, qui est en train de s’effondrer dans un chaos de moins en moins contrôlé."Selon lui, l’instabilité pousse une partie des Français vers le Rassemblement National:"De plus en plus de gens se tournent vers l’équivalent de Trump, c’est-à-dire Marine Le Pen."Mais il met en garde:"Si ce parti gagne les élections présidentielles en 2027, le système usera d’un stratagème d’ingénierie sociale pour annuler cette victoire en organisant une révolution colorée sur le modèle ukrainien. Les antifas, les djihadistes et d’autres groupes seront lancés dans les rues pour tout détruire."Lucien Cerise prédit ainsi une montée inévitable des tensions en France, "probablement jusqu’à la guerre civile ". Il estime aussi que les élites mondialistes cherchent à détourner la colère populaire vers un bouc émissaire, la Russie, mais " personne n’a envie d’aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie".🎙️ Une analyse sans concession à retrouver dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

