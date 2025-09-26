https://fr.sputniknews.africa/20250926/personne-na-envie-daller-mourir-pour-zelensky-en-france-ni-en-allemagne-ni-en-italie-1078701400.html
"Personne n'a envie d'aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"
"Personne n’a envie d’aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"
Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, le chercheur en ingénierie sociale Lucien Cerise analyse la situation politique et sociale en France, dans un contexte... 26.09.2025
"Personne n'a envie d'aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"
Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, le chercheur en ingénierie sociale Lucien Cerise analyse la situation politique et sociale en France, dans un contexte de dette publique abyssale et de crise profonde.
"Personne n’a envie d’aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, le chercheur en ingénierie sociale Lucien Cerise analyse la situation politique et sociale en France, dans un contexte de dette publique abyssale et de crise profonde.
👉 "Les perspectives sont assez sombres, non seulement pour la France mais pour tout l’Occident collectif, qui est en train de s’effondrer dans un chaos de moins en moins contrôlé."
"Le problème, il est lié en fait à la crise terminale du capitalisme. [...] C'est qu'on est dans une société, aujourd'hui, dans ce que Sergueï Lavrov appelle le Kollektivniy Zapad, l'Occident collectif. Nous sommes dans une société de consommation, pour l'essentiel, et une société de spectacle", lance-t-il.
Selon lui, l’instabilité pousse une partie des Français vers le Rassemblement National:
"De plus en plus de gens se tournent vers l’équivalent de Trump, c’est-à-dire Marine Le Pen."
"Si ce parti gagne les élections présidentielles en 2027, le système usera d’un stratagème d’ingénierie sociale pour annuler cette victoire en organisant une révolution colorée sur le modèle ukrainien. Les antifas, les djihadistes et d’autres groupes seront lancés dans les rues pour tout détruire."
Lucien Cerise prédit ainsi une montée inévitable des tensions en France, "probablement jusqu’à la guerre civile "
. Il estime aussi que les élites mondialistes cherchent à détourner la colère populaire vers un bouc émissaire, la Russie, mais " personne n’a envie d’aller mourir pour Zelensky en France, ni en Allemagne, ni en Italie"
.
🎙️ Une analyse sans concession à retrouver dans L’Afrique en Marche.
