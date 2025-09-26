https://fr.sputniknews.africa/20250926/cette-nouvelle-constitution-ouvre-une-nouvelle-page-politique-pour-la-guinee-1078714223.html
"Cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée"
"Cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée"
26.09.2025
"Cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée"
Les Guinéens se sont prononcés avec une écrasante majorité en faveur d'une nouvelle Constitution lors d'un référendum. Au micro de Sputnik Afrique, Maturin Atcha, rédacteur en chef du site d'informations Africaho, spécialiste béninois de la géopolitique et des relations internationales a analysé le résultat de ce scrutin.
"Les Guinéens aujourd'hui ont décidé de donner une nouvelle chance à ceux qui sont là pour ouvrir de nouveaux horizons et reste à savoir réellement quel impact cela aura sur la vie politique guinéenne, peut-être dans les mois à venir", a déclaré au Zone de Contact Maturin Atcha, rédacteur en chef du site d'informations Africaho.

Retrouvez également dans cette émission:

Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!

Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Sputnik Afrique
"Cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée"
"Les Guinéens aujourd'hui ont décidé de donner une nouvelle chance à ceux qui sont là pour ouvrir de nouveaux horizons et reste à savoir réellement quel impact cela aura sur la vie politique guinéenne, peut-être dans les mois à venir", a déclaré au Zone de Contact Maturin Atcha, rédacteur en chef du site d'informations Africaho.
"Quoi qu'on dise, cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée avec l'émergence de nouvelles figures politiques, de nouvelles forces politiques, surtout pour un pays qui, à part le père de l'indépendance, a connu que des crises politiques à succession, notamment avec le troisième mandat d'Alpha Condé qui a fini par lui coûter son fauteuil présidentiel"
Retrouvez également dans cette émission:
Agali Welé, politologue malien sur la suspension par la France de la coopération antiterroriste
avec le Mali.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact