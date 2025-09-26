https://fr.sputniknews.africa/20250926/cette-nouvelle-constitution-ouvre-une-nouvelle-page-politique-pour-la-guinee-1078714223.html

"Cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée"

Sputnik Afrique

"Les Guinéens aujourd'hui ont décidé de donner une nouvelle chance à ceux qui sont là pour ouvrir de nouveaux horizons et reste à savoir réellement quel impact...

"Cette nouvelle constitution ouvre une nouvelle page politique pour la Guinée" Sputnik Afrique Les Guinéens se sont prononcés avec une écrasante majorité en faveur d'une nouvelle Constitution lors d'un référendum. Au micro de Sputnik Afrique, Maturin Atcha, rédacteur en chef du site d'informations Africaho, spécialiste béninois de la géopolitique et des relations internationales a analysé le résultat de ce scrutin.

"Les Guinéens aujourd'hui ont décidé de donner une nouvelle chance à ceux qui sont là pour ouvrir de nouveaux horizons et reste à savoir réellement quel impact cela aura sur la vie politique guinéenne, peut-être dans les mois à venir", a déclaré au Zone de Contact Maturin Atcha, rédacteur en chef du site d'informations Africaho.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

