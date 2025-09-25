https://fr.sputniknews.africa/20250925/nucleaire-civil-au-burkina-faso-un-pari-de-rupture-et-dindependance-energetique-1078663724.html

Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique

Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique

Sputnik Afrique

Le Burkina Faso a pris part, du 15 au 19 septembre, à la Conférence générale de l’AIEA, poursuivant sa marche vers l’indépendance énergétique par le nucléaire... 25.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-25T16:49+0200

2025-09-25T16:49+0200

2025-09-25T16:49+0200

avenir souverain

podcasts

nucléaire

afrique

burkina faso

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/19/1078663545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c9e1e63547034aa181e055036795cfb.jpg

Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique Sputnik Afrique Le Burkina Faso a pris part, du 15 au 19 septembre, à la Conférence générale de l’AIEA, poursuivant sa marche vers l’indépendance énergétique par le nucléaire civil. Une orientation qui, selon Soter Dovi, président de la Prana, ce choix marque une rupture avec les héritages coloniaux et ouvre une nouvelle ère de souveraineté Ouagadougou.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’entrée en scène du Burkina Faso dans l’arène nucléaire internationale, trois mois après la signature d’un accord de coopération avec la Russie.Pour Soter Dovi, chef d’entreprise et président fondateur de la plateforme de référence pour l’application du nucléaire en Afrique (Prana), cette orientation s’inscrit dans une dynamique de rupture assumée avec la dépendance héritée de la colonisation, mais aussi dans une volonté de s’arrimer à un monde multipolaire où les pays africains peuvent choisir leurs partenaires sans conditionnalité politique. Selon lui, l’enjeu ne se limite pas à produire de l’électricité : il s’agit de bâtir une véritable souveraineté énergétique et industrielle, capable de transformer la santé, l’agriculture et l’économie burkinabè.“Le projet burkinabè n’est pas une question de mégawatts. C’est la mise en place d’un levier de souveraineté industrielle et de stabilisation socio-politique. Réduire l’ambition de ce programme à une simple équation énergétique serait passer à côté de l’essentiel : il s’agit de briser le cycle de la pauvreté et des conflits, en formant une main-d’œuvre qualifiée, en réduisant les coupures électriques et en ouvrant des horizons tangibles de progrès pour la nation”, a-t-il affirmé.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, аудио, nucléaire, afrique, burkina faso