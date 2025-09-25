Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Avenir souverain
Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
https://fr.sputniknews.africa/20250925/nucleaire-civil-au-burkina-faso-un-pari-de-rupture-et-dindependance-energetique-1078663724.html
Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique
Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique
Sputnik Afrique
Le Burkina Faso a pris part, du 15 au 19 septembre, à la Conférence générale de l’AIEA, poursuivant sa marche vers l’indépendance énergétique par le nucléaire... 25.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-25T16:49+0200
2025-09-25T16:49+0200
avenir souverain
podcasts
nucléaire
afrique
burkina faso
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/19/1078663545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c9e1e63547034aa181e055036795cfb.jpg
Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique
Sputnik Afrique
Le Burkina Faso a pris part, du 15 au 19 septembre, à la Conférence générale de l’AIEA, poursuivant sa marche vers l’indépendance énergétique par le nucléaire civil. Une orientation qui, selon Soter Dovi, président de la Prana, ce choix marque une rupture avec les héritages coloniaux et ouvre une nouvelle ère de souveraineté Ouagadougou.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’entrée en scène du Burkina Faso dans l’arène nucléaire internationale, trois mois après la signature d’un accord de coopération avec la Russie.Pour Soter Dovi, chef d’entreprise et président fondateur de la plateforme de référence pour l’application du nucléaire en Afrique (Prana), cette orientation s’inscrit dans une dynamique de rupture assumée avec la dépendance héritée de la colonisation, mais aussi dans une volonté de s’arrimer à un monde multipolaire où les pays africains peuvent choisir leurs partenaires sans conditionnalité politique. Selon lui, l’enjeu ne se limite pas à produire de l’électricité : il s’agit de bâtir une véritable souveraineté énergétique et industrielle, capable de transformer la santé, l’agriculture et l’économie burkinabè.“Le projet burkinabè n’est pas une question de mégawatts. C’est la mise en place d’un levier de souveraineté industrielle et de stabilisation socio-politique. Réduire l’ambition de ce programme à une simple équation énergétique serait passer à côté de l’essentiel : il s’agit de briser le cycle de la pauvreté et des conflits, en formant une main-d’œuvre qualifiée, en réduisant les coupures électriques et en ouvrant des horizons tangibles de progrès pour la nation”, a-t-il affirmé.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
burkina faso
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/19/1078663545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3001a96fc5d1828cf467ab8b82515d6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, аудио, nucléaire, afrique, burkina faso
podcasts, аудио, nucléaire, afrique, burkina faso

Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique

16:49 25.09.2025
Avenir souverain
Nucléaire civil au Burkina Faso: un pari de rupture et d’indépendance énergétique
S'abonner
- Sputnik Afrique
Ahmat Tahir Bakhit
Tous les articles
Le Burkina Faso a pris part, du 15 au 19 septembre, à la Conférence générale de l’AIEA, poursuivant sa marche vers l’indépendance énergétique par le nucléaire civil. Une orientation qui, selon Soter Dovi, président de la Prana, ce choix marque une rupture avec les héritages coloniaux et ouvre une nouvelle ère de souveraineté Ouagadougou.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’entrée en scène du Burkina Faso dans l’arène nucléaire internationale, trois mois après la signature d’un accord de coopération avec la Russie.
Pour Soter Dovi, chef d’entreprise et président fondateur de la plateforme de référence pour l’application du nucléaire en Afrique (Prana), cette orientation s’inscrit dans une dynamique de rupture assumée avec la dépendance héritée de la colonisation, mais aussi dans une volonté de s’arrimer à un monde multipolaire où les pays africains peuvent choisir leurs partenaires sans conditionnalité politique. Selon lui, l’enjeu ne se limite pas à produire de l’électricité : il s’agit de bâtir une véritable souveraineté énergétique et industrielle, capable de transformer la santé, l’agriculture et l’économie burkinabè.
“Le projet burkinabè n’est pas une question de mégawatts. C’est la mise en place d’un levier de souveraineté industrielle et de stabilisation socio-politique. Réduire l’ambition de ce programme à une simple équation énergétique serait passer à côté de l’essentiel : il s’agit de briser le cycle de la pauvreté et des conflits, en formant une main-d’œuvre qualifiée, en réduisant les coupures électriques et en ouvrant des horizons tangibles de progrès pour la nation”, a-t-il affirmé.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts Deezer Castbox Podcast Addict Pocket Casts AfripodsSpotify
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала