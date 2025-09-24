Afrique
Ouganda: Museveni autorisé à briguer un nouveau mandat en 2026
Ouganda: Museveni autorisé à briguer un nouveau mandat en 2026
Lors d'une conférence de presse, Museveni a indiqué qu'un nouveau mandat de cinq ans lui permettrait de renforcer la sécurité, de réhabiliter les... 24.09.2025
2025-09-24T07:35+0200
2025-09-24T07:35+0200
La Commission électorale de l'Ouganda a validé la candidature du Président Yoweri Museveni, 81 ans, pour l'élection présidentielle prévue début 2026.Le scrutin devrait à nouveau opposer Museveni à son principal rival, Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, 43 ans, chanteur devenu figure politique et soutenu par une large partie des jeunes électeurs.La candidature de Bobi Wine, battu par Museveni en 2021, sera en effet examinée mercredi par la commission électorale.
07:35 24.09.2025
Maghreb Arabe Presse
Lors d'une conférence de presse, Museveni a indiqué qu’un nouveau mandat de cinq ans lui permettrait de renforcer la sécurité, de réhabiliter les infrastructures et de développer les soins de santé ainsi que l’éducation.
La Commission électorale de l'Ouganda a validé la candidature du Président Yoweri Museveni, 81 ans, pour l'élection présidentielle prévue début 2026.
Le scrutin devrait à nouveau opposer Museveni à son principal rival, Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, 43 ans, chanteur devenu figure politique et soutenu par une large partie des jeunes électeurs.
La candidature de Bobi Wine, battu par Museveni en 2021, sera en effet examinée mercredi par la commission électorale.
