https://fr.sputniknews.africa/20250924/en-direct-le-president-kenyan-intervient-a-lassemblee-generale-des-nations-unies-1078614117.html
Le Président kényan intervient à l'Assemblée générale des Nations Unies - vidéo
Le Président kényan intervient à l'Assemblée générale des Nations Unies - vidéo
Sputnik Afrique
William Ruto prononce un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. 24.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-24T17:04+0200
2025-09-24T17:04+0200
2025-09-24T17:51+0200
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/18/1078614277_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f9e2660adad18d0285bc0d4b15da67c5.jpg
kenya
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/18/1078614277_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_29a3b84d8ee745dde3cd808cbb7af2b8.jpg
Le Président kényan William Ruto intervient à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York
Sputnik Afrique
Le Président kényan William Ruto intervient à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York
2025-09-24T17:04+0200
true
PT29M02S
Sputnik Afrique
william ruto, kenya, assemblée générale des nations unies, international
william ruto, kenya, assemblée générale des nations unies, international
Le Président kényan intervient à l'Assemblée générale des Nations Unies - vidéo
17:04 24.09.2025 (Mis à jour: 17:51 24.09.2025)
S'abonner
William Ruto prononce un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.