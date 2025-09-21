https://fr.sputniknews.africa/20250921/les-sanctions-ne-peuvent-empecher-la-communication-entre-les-jeunes-de-divers-pays---ministre-russe-1078486189.html
Les sanctions ne peuvent empêcher la communication entre les jeunes de divers pays - ministre russe
Les sanctions ne peuvent empêcher la communication entre les jeunes de divers pays - ministre russe
Les sanctions ne peuvent empêcher la communication entre les jeunes de différents pays, assure le premier vice-ministre russe de l'Éducation
Il a ajouté que la Russie finançait un programme permettant aux enseignants de travailler dans des écoles de pays amis et partenaires.
"Chacune de nos universités pédagogiques collabore avec un pays africain ou un autre en y ouvrant un centre de langue russe. C'est très important, car c'est la seule façon de nous enrichir mutuellement", a déclaré Alexandre Bougaïev, lors du Festival mondial de la jeunesse organisé à Nijni-Novgorod.
Il a ajouté que la Russie finançait un programme permettant aux enseignants de travailler dans des écoles de pays amis et partenaires.