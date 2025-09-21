Afrique
Les sanctions ne peuvent empêcher la communication entre les jeunes de divers pays - ministre russe
"Chacune de nos universités pédagogiques collabore avec un pays africain ou un autre en y ouvrant un centre de langue russe. C'est très important, car c'est la seule façon de nous enrichir mutuellement", a déclaré Alexandre Bougaïev, lors du Festival mondial de la jeunesse organisé à Nijni-Novgorod.
Il a ajouté que la Russie finançait un programme permettant aux enseignants de travailler dans des écoles de pays amis et partenaires.
