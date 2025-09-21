https://fr.sputniknews.africa/20250921/les-sanctions-ne-peuvent-empecher-la-communication-entre-les-jeunes-de-divers-pays---ministre-russe-1078486189.html

Les sanctions ne peuvent empêcher la communication entre les jeunes de divers pays - ministre russe

Les sanctions ne peuvent empêcher la communication entre les jeunes de différents pays, assure le premier vice-ministre russe de l'Éducation 21.09.2025, Sputnik Afrique

Il a ajouté que la Russie finançait un programme permettant aux enseignants de travailler dans des écoles de pays amis et partenaires.

