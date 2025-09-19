https://fr.sputniknews.africa/20250919/cest-tout-un-systeme-pour-maintenir-les-pays-africains-dans-une-certaine-dependance-1078433401.html

La Banque Mondiale a accordé 81 milliards à l'Ukraine, quand dans le même temps, cette organisation censée aider les pays pauvres s'est montrée moins généreuse... 19.09.2025, Sputnik Afrique

Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition est revenu sur les dessous de cette situation."C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance vis-à-vis des organisations telles que la Banque mondiale et le FMI. Si on se souvient même de l'histoire de ces deux organisations, il est difficile de trouver un pays où les conseils de ces deux organisations les ont aidés à sortir du sous-développement. Donc on a raison de se poser beaucoup de questions sur les buts visés par ces deux organisations", a ajouté le responsable malien.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

