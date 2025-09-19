https://fr.sputniknews.africa/20250919/cest-tout-un-systeme-pour-maintenir-les-pays-africains-dans-une-certaine-dependance-1078433401.html
"C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance"
"C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance"
Sputnik Afrique
La Banque Mondiale a accordé 81 milliards à l'Ukraine, quand dans le même temps, cette organisation censée aider les pays pauvres s'est montrée moins généreuse... 19.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-19T16:37+0200
2025-09-19T16:37+0200
2025-09-19T16:37+0200
zone de contact
podcasts
afrique
afrique subsaharienne
banque mondiale (bm)
ukraine
financement
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078433228_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ca00294c801a59d12bfee9d265eb84b.jpg
"C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance"
Sputnik Afrique
La Banque Mondiale a accordé 81 milliards à l'Ukraine, quand dans le même temps, cette organisation censée aider les pays pauvres s'est montrée moins généreuse avec l'Afrique.
Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition est revenu sur les dessous de cette situation."C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance vis-à-vis des organisations telles que la Banque mondiale et le FMI. Si on se souvient même de l'histoire de ces deux organisations, il est difficile de trouver un pays où les conseils de ces deux organisations les ont aidés à sortir du sous-développement. Donc on a raison de se poser beaucoup de questions sur les buts visés par ces deux organisations", a ajouté le responsable malien.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
afrique
afrique subsaharienne
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/13/1078433228_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_24247b64009d21d10030b49dfa1d33ff.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, afrique, afrique subsaharienne, banque mondiale (bm), ukraine, financement, аудио
podcasts, afrique, afrique subsaharienne, banque mondiale (bm), ukraine, financement, аудио
"C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance"
La Banque Mondiale a accordé 81 milliards à l'Ukraine, quand dans le même temps, cette organisation censée aider les pays pauvres s'est montrée moins généreuse avec l'Afrique.
Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de défense et de sécurité du Conseil de Transition est revenu sur les dessous de cette situation.
"Soyez sûrs que si on annonce qu'ils vont financer l'Afrique pour, disons un exemple, pour 50 milliards, au finish, on va trouver que ce sont 5 milliards seulement qui ont été décaissés. Alors que tel n'a pas été pour l’Ukraine. On a vu que pour l’Ukraine, il y a eu des empressements", a déclaré M.Ouattara au micro de Zone de Contact.
"C'est tout un système pour maintenir les pays africains dans une certaine dépendance vis-à-vis des organisations telles que la Banque mondiale
et le FMI. Si on se souvient même de l'histoire de ces deux organisations, il est difficile de trouver un pays où les conseils de ces deux organisations les ont aidés à sortir du sous-développement. Donc on a raison de se poser beaucoup de questions sur les buts visés par ces deux organisations", a ajouté le responsable malien.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact