https://fr.sputniknews.africa/20250918/nigeria-levee-de-letat-durgence-dans-letat-petrolier-de-rivers-1078361803.html
Nigeria: Levée de l'état d'urgence dans l'État pétrolier de Rivers
Nigeria: Levée de l'état d'urgence dans l'État pétrolier de Rivers
Sputnik Afrique
Le Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé mercredi la levée de l'état d'urgence instauré depuis six mois dans l'État de Rivers, un centre majeur de... 18.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-18T07:47+0200
2025-09-18T07:47+0200
2025-09-18T07:47+0200
nigeria
afrique subsaharienne
état d'urgence
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1b/1066257384_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_0a60f97f9e84b16bcf57d8857b155ecd.jpg
La levée de l’état d’urgence dans la région permettra la reprise des fonctions du gouverneur de Rivers, Siminalayi Fubara, et des membres de l'Assemblée législative de l'État à partir de jeudi, après six mois de suspension sur fond d'une crise de gouvernance dans l’Etat clé du sud.Le Président nigérian a fait état, dans un communiqué, d’"un élan général vers un nouvel esprit de compréhension, une forte volonté et un enthousiasme" parmi les acteurs politiques.L’état d’urgence instauré le 18 mars dernier, visait à mettre fin à un blocage institutionnel et des conflits entre les structures de gouvernance de l’État, avec des tensions sur l’approbation des budgets et la sécurité des infrastructures industrielles, notamment les oléoducs.Situé au sud du pays, sur le delta du Niger, l’Etat de Rivers occupe une place majeure dans le paysage économique du Nigeria, eu égard à ses importantes réserves pétrolières et son infrastructure industrielle cruciale pour l’économie du pays.
nigeria
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1b/1066257384_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f27c55e0d9c00db8bcc098805f45b372.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nigeria, afrique subsaharienne, état d'urgence
nigeria, afrique subsaharienne, état d'urgence
Nigeria: Levée de l'état d'urgence dans l'État pétrolier de Rivers
Le Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé mercredi la levée de l'état d'urgence instauré depuis six mois dans l'État de Rivers, un centre majeur de l'industrie pétrolière dans le sud du pays.
La levée de l’état d’urgence dans la région permettra la reprise des fonctions du gouverneur de Rivers, Siminalayi Fubara, et des membres de l'Assemblée législative de l'État à partir de jeudi, après six mois de suspension sur fond d'une crise de gouvernance dans l’Etat clé du sud.
Le Président nigérian a fait état, dans un communiqué, d’"un élan général vers un nouvel esprit de compréhension, une forte volonté et un enthousiasme" parmi les acteurs politiques.
L’état d’urgence instauré le 18 mars dernier, visait à mettre fin à un blocage institutionnel et des conflits entre les structures de gouvernance de l’État, avec des tensions sur l’approbation des budgets et la sécurité des infrastructures industrielles, notamment les oléoducs.
Situé au sud du pays, sur le delta du Niger, l’Etat de Rivers occupe une place majeure dans le paysage économique du Nigeria, eu égard à ses importantes réserves pétrolières et son infrastructure industrielle cruciale pour l’économie du pays.