Nigeria: Levée de l'état d'urgence dans l'État pétrolier de Rivers
Nigeria: Levée de l'état d'urgence dans l'État pétrolier de Rivers
Sputnik Afrique
Le Président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé mercredi la levée de l'état d'urgence instauré depuis six mois dans l'État de Rivers, un centre majeur de... 18.09.2025
La levée de l’état d’urgence dans la région permettra la reprise des fonctions du gouverneur de Rivers, Siminalayi Fubara, et des membres de l'Assemblée législative de l'État à partir de jeudi, après six mois de suspension sur fond d'une crise de gouvernance dans l’Etat clé du sud.Le Président nigérian a fait état, dans un communiqué, d’"un élan général vers un nouvel esprit de compréhension, une forte volonté et un enthousiasme" parmi les acteurs politiques.L’état d’urgence instauré le 18 mars dernier, visait à mettre fin à un blocage institutionnel et des conflits entre les structures de gouvernance de l’État, avec des tensions sur l’approbation des budgets et la sécurité des infrastructures industrielles, notamment les oléoducs.Situé au sud du pays, sur le delta du Niger, l’Etat de Rivers occupe une place majeure dans le paysage économique du Nigeria, eu égard à ses importantes réserves pétrolières et son infrastructure industrielle cruciale pour l’économie du pays.
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
07:47 18.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Berekara U. Pius / Port Harcourt Major Road (Ikwerre Road) Port Harcourt, Rivers State, NigeriaPort Harcourt Major Road (Ikwerre Road) Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
Port Harcourt Major Road (Ikwerre Road) Port Harcourt, Rivers State, Nigeria - Sputnik Afrique, 1920, 18.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Berekara U. Pius / Port Harcourt Major Road (Ikwerre Road) Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
Maghreb Arabe Presse
