RDC: lancement d'une opération de vaccination pour endiguer la propagation d'Ebola

RDC: lancement d'une opération de vaccination pour endiguer la propagation d'Ebola

Une opération de vaccination contre la maladie à virus Ebola a débuté dans la région de Bulape au centre de la République démocratique du Congo pour endiguer... 15.09.2025

"Un premier lot de 400 doses du vaccin Ervebo contre Ebola - issu du stock national de 2.000 doses prépositionnées dans la capitale, Kinshasa - a été livré à Bulape, l'un des épicentres actuels de l'épidémie", a indiqué, dimanche, le bureau de l'OMS en RDC dans un communiqué.Selon un bilan des autorités sanitaires congolaises, 28 décès et 81 cas ont été enregistrés depuis le signalement du premier cas, le 20 août, sur une femme enceinte de 34 ans admise dans un hôpital.D'autres doses de vaccins doivent être acheminées dans les localités touchées dans les prochains jours, a fait savoir la même source. Les premiers vaccins sont à destination des personnels de santé en première ligne et des personnes entrées en contact avec des malades.Le Groupe international de coordination sur l'approvisionnement en vaccins (IGC), qui gère le stock mondial de vaccins contre plusieurs virus dont Ebola, a approuvé l'envoi d'environ 45.000 doses supplémentaires vers la RDC, selon l'OMS, qui estime que le risque posé par cette nouvelle épidémie pour le pays est élevé, mais reste modéré au niveau régional.Le gouvernement de la RDC a déclaré, en début septembre courant, une nouvelle épidémie d'Ebola dans la zone de Bulape au centre du pays, et ce après avoir recensé 15 décès depuis fin août dernier.Ebola, la plus meurtrière en RDC, a été identifiée pour la première fois en 1976 dans le pays. La maladie, qui avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades, entre 2018 et 2020, présente six souches différentes, dont trois (Bundibugyo, Soudan, Zaïre) ont déjà provoqué de grandes épidémies.

