Au Nigeria, une bande criminelle enlève une vingtaine de femmes et d'enfants

Au Nigeria, une bande criminelle enlève une vingtaine de femmes et d'enfants

14.09.2025

Selon ces sources, plusieurs hommes armés issus d'une bande spécialisée dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon ont attaqué vendredi à l'aube le village de Birnin Zarma. L'Etat de Zamfara, comme d'autres du nord-ouest et du centre du Nigeria, est depuis des années en proie aux attaques meurtrières de ces groupes, appelés localement bandits, qui pillent, incendient et enlèvent des habitants."Les bandits ont attaqué le village vers 5 heures du matin, alors que les gens se préparaient à la prière de l'aube", a déclaré Ibrahim Bello, un élu local de Birnin Zarma."Ils sont entrés dans une maison et ont tué un homme, avant de blesser son épouse, puis ils ont emmené 18 femmes et enfants hors du village", a-t-il ajouté. Lawal Umar, habitant de la ville voisine de Bukkuyum, fait état du même bilan. Des forces de sécurité présentes à Bukkuyum pour protéger la zone n'ont pas pu intervenir en raison de la crue d'une rivière, faute de bateaux pour traverser, a déclaré M. Umar. Début août, plus de 50 personnes ont été kidnappées par des hommes armés à Sabon Garin Damri, un autre village de l'Etat de Zamfara, selon un rapport d'experts sur la surveillance des violences au Nigeria rédigé pour l'ONU.

