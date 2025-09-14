Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250914/au-nigeria-une-bande-criminelle-enleve-une-vingtaine-de-femmes-et-denfants-1078240544.html
Au Nigeria, une bande criminelle enlève une vingtaine de femmes et d'enfants
Au Nigeria, une bande criminelle enlève une vingtaine de femmes et d'enfants
Sputnik Afrique
Dix-huit femmes et enfants ont été enlevés par une bande criminelle dans l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, une région en proie aux violences... 14.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-14T07:59+0200
2025-09-14T07:59+0200
nigeria
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/07/1077992166_0:32:599:369_1920x0_80_0_0_e778f0d323f650482097c70f546607ed.jpg
Selon ces sources, plusieurs hommes armés issus d'une bande spécialisée dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon ont attaqué vendredi à l'aube le village de Birnin Zarma. L'Etat de Zamfara, comme d'autres du nord-ouest et du centre du Nigeria, est depuis des années en proie aux attaques meurtrières de ces groupes, appelés localement bandits, qui pillent, incendient et enlèvent des habitants."Les bandits ont attaqué le village vers 5 heures du matin, alors que les gens se préparaient à la prière de l'aube", a déclaré Ibrahim Bello, un élu local de Birnin Zarma."Ils sont entrés dans une maison et ont tué un homme, avant de blesser son épouse, puis ils ont emmené 18 femmes et enfants hors du village", a-t-il ajouté. Lawal Umar, habitant de la ville voisine de Bukkuyum, fait état du même bilan. Des forces de sécurité présentes à Bukkuyum pour protéger la zone n'ont pas pu intervenir en raison de la crue d'une rivière, faute de bateaux pour traverser, a déclaré M. Umar. Début août, plus de 50 personnes ont été kidnappées par des hommes armés à Sabon Garin Damri, un autre village de l'Etat de Zamfara, selon un rapport d'experts sur la surveillance des violences au Nigeria rédigé pour l'ONU.
nigeria
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/07/1077992166_33:0:566:400_1920x0_80_0_0_4fb844ee12129429530c39155412bdcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nigeria, afrique
nigeria, afrique

Au Nigeria, une bande criminelle enlève une vingtaine de femmes et d'enfants

07:59 14.09.2025
© telegram sputnik_africa / Accéder à la base multimédiaSouth African Police Target Gender-Based Violence, Arrest 2,284 in Women's Month
South African Police Target Gender-Based Violence, Arrest 2,284 in Women's Month - Sputnik Afrique, 1920, 14.09.2025
© telegram sputnik_africa
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
Dix-huit femmes et enfants ont été enlevés par une bande criminelle dans l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, une région en proie aux violences des gangs, ont indiqué samedi un responsable local et des témoins.
Selon ces sources, plusieurs hommes armés issus d'une bande spécialisée dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon ont attaqué vendredi à l'aube le village de Birnin Zarma.
L'Etat de Zamfara, comme d'autres du nord-ouest et du centre du Nigeria, est depuis des années en proie aux attaques meurtrières de ces groupes, appelés localement bandits, qui pillent, incendient et enlèvent des habitants.
"Les bandits ont attaqué le village vers 5 heures du matin, alors que les gens se préparaient à la prière de l'aube", a déclaré Ibrahim Bello, un élu local de Birnin Zarma.
"Ils sont entrés dans une maison et ont tué un homme, avant de blesser son épouse, puis ils ont emmené 18 femmes et enfants hors du village", a-t-il ajouté.
Lawal Umar, habitant de la ville voisine de Bukkuyum, fait état du même bilan. Des forces de sécurité présentes à Bukkuyum pour protéger la zone n'ont pas pu intervenir en raison de la crue d'une rivière, faute de bateaux pour traverser, a déclaré M. Umar.
Début août, plus de 50 personnes ont été kidnappées par des hommes armés à Sabon Garin Damri, un autre village de l'Etat de Zamfara, selon un rapport d'experts sur la surveillance des violences au Nigeria rédigé pour l'ONU.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала