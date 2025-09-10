https://fr.sputniknews.africa/20250910/cameroun-lancement-dune-campagne-nationale-contre-les-discours-de-haine-1078095135.html
Cameroun: lancement d'une campagne nationale contre les discours de haine
Cameroun: lancement d'une campagne nationale contre les discours de haine
Sputnik Afrique
Une campagne nationale intitulée "Non aux discours de haine et aux messages subliminaux" pour lutter contre les discours de haine a été lancée mardi lors d'une... 10.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-10T07:59+0200
2025-09-10T07:59+0200
2025-09-10T07:59+0200
cameroun
afrique subsaharienne
élections
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/03/1053780280_102:0:1062:540_1920x0_80_0_0_d6d513cbafa65c204758f9aad71df6d4.jpg
Placée sous le patronage du ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) et organisée par l'Association pour la Réhabilitation des Réfugiés, des Jeunes et des Femmes, l'initiative vise à sensibiliser plus d'un million de personnes, notamment des jeunes, des femmes, des réfugiés et des influenceurs, sur les dangers des discours de haine à la veille de l'élection présidentielle du 12 octobre, ainsi que sur leur impact sur le vivre-ensemble. "Nous sommes engagés dans une campagne nationale de promotion de la cybersécurité, une sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Cette campagne a pris une tournure particulière en s'attaquant aux discours de haine, véritable gangrène qui met à mal le vivre-ensemble et menace la paix de notre pays. Dans un contexte où le Cameroun recherche la paix, cette campagne est la bienvenue", a déclaré Minette Libom Li Likeng, ministre du MINPOSTEL. Selon les organisateurs, la campagne s'étendra de septembre à décembre 2025 et couvrira plusieurs localités du pays, à travers des conférences, des tables rondes et des actions de sensibilisation menées en présentiel et en ligne, y compris dans les langues locales et officielles. Cette activité s'inscrit dans le prolongement de la campagne nationale sur la culture de la cybersécurité et l'usage responsable des réseaux sociaux, initiée par le gouvernement à la demande du président du pays, Paul Biya.
cameroun
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/03/1053780280_222:0:942:540_1920x0_80_0_0_e962c10e338e4355512da0cfdc53b02d.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
cameroun, afrique subsaharienne, élections
cameroun, afrique subsaharienne, élections
Cameroun: lancement d'une campagne nationale contre les discours de haine
Algérie Presse Service (APS)
Une campagne nationale intitulée "Non aux discours de haine et aux messages subliminaux" pour lutter contre les discours de haine a été lancée mardi lors d'une cérémonie à Yaoundé, capitale camerounaise .
Placée sous le patronage du ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL) et organisée par l'Association pour la Réhabilitation des Réfugiés, des Jeunes et des Femmes, l'initiative vise à sensibiliser plus d'un million de personnes, notamment des jeunes, des femmes, des réfugiés et des influenceurs, sur les dangers des discours de haine à la veille de l'élection présidentielle du 12 octobre, ainsi que sur leur impact sur le vivre-ensemble.
"Nous sommes engagés dans une campagne nationale de promotion de la cybersécurité, une sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Cette campagne a pris une tournure particulière en s'attaquant aux discours de haine, véritable gangrène qui met à mal le vivre-ensemble et menace la paix de notre pays. Dans un contexte où le Cameroun recherche la paix, cette campagne est la bienvenue", a déclaré Minette Libom Li Likeng, ministre du MINPOSTEL.
Selon les organisateurs, la campagne s'étendra de septembre à décembre 2025 et couvrira plusieurs localités du pays, à travers des conférences, des tables rondes et des actions de sensibilisation menées en présentiel et en ligne, y compris dans les langues locales et officielles.
Cette activité s'inscrit dans le prolongement de la campagne nationale sur la culture de la cybersécurité et l'usage responsable des réseaux sociaux, initiée par le gouvernement à la demande du président du pays, Paul Biya.