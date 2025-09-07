https://fr.sputniknews.africa/20250907/nigeria-au-moins-63-morts-dans-une-attaque-terroriste-dans-le-nord-est-1077985828.html
Nigeria: au moins 63 morts dans une attaque terroriste dans le nord-est
Nigeria: au moins 63 morts dans une attaque terroriste dans le nord-est
Sputnik Afrique
Au moins 63 personnes, dont des civils et des militaires, ont trouvé la mort dans une attaque terroriste survenue, vendredi soir dans le nord-est du Nigeria... 07.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-07T07:49+0200
2025-09-07T07:49+0200
2025-09-07T07:49+0200
nigeria
afrique subsaharienne
terrorisme
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0d/1065522169_0:56:2808:1636_1920x0_80_0_0_7b5a4ef6eccadd199668950d159c9979.jpg
L'attaque s'est produite à Darul Jamal, dans l’État de Borno, où des assaillants présumés de Boko Haram ont ouvert le feu sur la population et incendié plusieurs habitations, faisant au moins 63 morts, dont des militaires, a indiqué le gouverneur de l’État aux médias.Selon des témoins, les assaillants, arrivés en nombre à moto et armés de fusils d’assaut, ont ouvert le feu avant d’incendier plusieurs habitations dans une région confrontée depuis des années aux violences terroristes.Le nord du Nigeria reste le théâtre d’opérations de groupes terroristes violents qui multiplient les attaques meurtrières et les enlèvements.Face à cette insécurité persistante, l’armée nigériane a récemment intensifié ses opérations dans le nord du pays. Début août, plus d’une centaine de criminels préparant une attaque dans le nord-ouest avaient été neutralisés lors de frappes aériennes menées par l’armée de l’air.
nigeria
afrique subsaharienne
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0d/1065522169_276:0:2532:1692_1920x0_80_0_0_896ff1f87c781732b33e4f8246e4e86c.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nigeria, afrique subsaharienne, terrorisme
nigeria, afrique subsaharienne, terrorisme
Nigeria: au moins 63 morts dans une attaque terroriste dans le nord-est
Au moins 63 personnes, dont des civils et des militaires, ont trouvé la mort dans une attaque terroriste survenue, vendredi soir dans le nord-est du Nigeria, ont annoncé samedi les autorités locales.
L'attaque s'est produite à Darul Jamal, dans l’État de Borno, où des assaillants présumés de Boko Haram ont ouvert le feu sur la population et incendié plusieurs habitations, faisant au moins 63 morts, dont des militaires, a indiqué le gouverneur de l’État aux médias.
Selon des témoins, les assaillants, arrivés en nombre à moto et armés de fusils d’assaut, ont ouvert le feu avant d’incendier plusieurs habitations dans une région confrontée depuis des années aux violences terroristes.
Le nord du Nigeria reste le théâtre d’opérations de groupes terroristes violents qui multiplient les attaques meurtrières et les enlèvements.
Face à cette insécurité persistante, l’armée nigériane a récemment intensifié ses opérations dans le nord du pays. Début août, plus d’une centaine de criminels préparant une attaque dans le nord-ouest avaient été neutralisés lors de frappes aériennes menées par l’armée de l’air.