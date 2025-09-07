https://fr.sputniknews.africa/20250907/nigeria-au-moins-63-morts-dans-une-attaque-terroriste-dans-le-nord-est-1077985828.html

Nigeria: au moins 63 morts dans une attaque terroriste dans le nord-est

Au moins 63 personnes, dont des civils et des militaires, ont trouvé la mort dans une attaque terroriste survenue, vendredi soir dans le nord-est du Nigeria... 07.09.2025, Sputnik Afrique

L'attaque s'est produite à Darul Jamal, dans l’État de Borno, où des assaillants présumés de Boko Haram ont ouvert le feu sur la population et incendié plusieurs habitations, faisant au moins 63 morts, dont des militaires, a indiqué le gouverneur de l’État aux médias.Selon des témoins, les assaillants, arrivés en nombre à moto et armés de fusils d’assaut, ont ouvert le feu avant d’incendier plusieurs habitations dans une région confrontée depuis des années aux violences terroristes.Le nord du Nigeria reste le théâtre d’opérations de groupes terroristes violents qui multiplient les attaques meurtrières et les enlèvements.Face à cette insécurité persistante, l’armée nigériane a récemment intensifié ses opérations dans le nord du pays. Début août, plus d’une centaine de criminels préparant une attaque dans le nord-ouest avaient été neutralisés lors de frappes aériennes menées par l’armée de l’air.

