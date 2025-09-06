Afrique
Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias
Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias
Le gouvernement prévoit de mettre en œuvre une stratégie multidimensionnelle pour faire face aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux, selon les médias.
"L’exploitation forestière illégale et le braconnage d’espèces sauvages contournent souvent les mesures de protection environnementale, entraînant déforestation, érosion des sols, pollution de l’eau et perte de biodiversité ", a déclaré Evelyn Ndlovu, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Faune. 🌍 De plus, ces pratiques affectent la criminalité, alimentent la corruption et nuisent à la réputation internationale du Zimbabwe. La lutte contre ce problème nécessite un ensemble de mesures politiques solides, fondées sur l’application de lois spécifiques telles que la loi sur les parcs et la faune sauvage, et sur le renforcement des sanctions pour les activités clandestines.
08:00 06.09.2025 (Mis à jour: 10:01 06.09.2025)
Le gouvernement prévoit de mettre en œuvre une stratégie multidimensionnelle pour faire face aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux, selon les médias locaux.
"L’exploitation forestière illégale et le braconnage d’espèces sauvages contournent souvent les mesures de protection environnementale, entraînant déforestation, érosion des sols, pollution de l’eau et perte de biodiversité ", a déclaré Evelyn Ndlovu, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Faune.
🌍 De plus, ces pratiques affectent la criminalité, alimentent la corruption et nuisent à la réputation internationale du Zimbabwe.
La lutte contre ce problème nécessite un ensemble de mesures politiques solides, fondées sur l’application de lois spécifiques telles que la loi sur les parcs et la faune sauvage, et sur le renforcement des sanctions pour les activités clandestines.
