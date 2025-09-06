https://fr.sputniknews.africa/20250906/le-zimbabwe-lutte-contre-le-commerce-illicite-des-ressources-naturelles-selon-les-medias-1077968370.html
Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias
Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias
Sputnik Afrique
Le gouvernement prévoit de mettre en œuvre une stratégie multidimensionnelle pour faire face aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux, selon les... 06.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-06T08:00+0200
2025-09-06T08:00+0200
2025-09-06T10:01+0200
afrique
zimbabwe
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/06/1077970570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3ad64a0b0269d4833cf182db7a7497c7.jpg
"L’exploitation forestière illégale et le braconnage d’espèces sauvages contournent souvent les mesures de protection environnementale, entraînant déforestation, érosion des sols, pollution de l’eau et perte de biodiversité ", a déclaré Evelyn Ndlovu, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Faune. 🌍 De plus, ces pratiques affectent la criminalité, alimentent la corruption et nuisent à la réputation internationale du Zimbabwe. La lutte contre ce problème nécessite un ensemble de mesures politiques solides, fondées sur l’application de lois spécifiques telles que la loi sur les parcs et la faune sauvage, et sur le renforcement des sanctions pour les activités clandestines.
afrique
zimbabwe
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/06/1077970570_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bda99449453afd1eba9ff0bd2d1e5fec.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique, zimbabwe
Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias
08:00 06.09.2025 (Mis à jour: 10:01 06.09.2025)
Le gouvernement prévoit de mettre en œuvre une stratégie multidimensionnelle pour faire face aux problèmes environnementaux, économiques et sociaux, selon les médias locaux.
"L’exploitation forestière illégale et le braconnage d’espèces sauvages contournent souvent les mesures de protection environnementale, entraînant déforestation, érosion des sols, pollution de l’eau et perte de biodiversité ", a déclaré Evelyn Ndlovu, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Faune.
🌍 De plus, ces pratiques affectent la criminalité, alimentent la corruption et nuisent à la réputation internationale du Zimbabwe.
La lutte contre ce problème nécessite un ensemble de mesures politiques solides, fondées sur l’application de lois spécifiques telles que la loi sur les parcs et la faune sauvage, et sur le renforcement des sanctions pour les activités clandestines.