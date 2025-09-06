https://fr.sputniknews.africa/20250906/le-zimbabwe-lutte-contre-le-commerce-illicite-des-ressources-naturelles-selon-les-medias-1077968370.html

Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias

Le Zimbabwe lutte contre le commerce illicite des ressources naturelles, selon les médias

Sputnik Afrique

06.09.2025

"L’exploitation forestière illégale et le braconnage d’espèces sauvages contournent souvent les mesures de protection environnementale, entraînant déforestation, érosion des sols, pollution de l’eau et perte de biodiversité ", a déclaré Evelyn Ndlovu, ministre de l’Environnement, du Climat et de la Faune. 🌍 De plus, ces pratiques affectent la criminalité, alimentent la corruption et nuisent à la réputation internationale du Zimbabwe. La lutte contre ce problème nécessite un ensemble de mesures politiques solides, fondées sur l’application de lois spécifiques telles que la loi sur les parcs et la faune sauvage, et sur le renforcement des sanctions pour les activités clandestines.

