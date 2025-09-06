Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250906/la-constitution-tchadienne-pourrait-bientot-etre-revisee-1077968280.html
La Constitution tchadienne pourrait bientôt être révisée
La Constitution tchadienne pourrait bientôt être révisée
Sputnik Afrique
Les députés ont approuvé la création d'une commission spéciale chargée d'examiner la révision de la Constitution de la Ve République, promulguée fin décembre... 06.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-06T07:58+0200
2025-09-06T10:00+0200
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1c/1069456019_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4ed04ee23dce9801a87705c6e8e8b806.jpg
L'article 77 est particulièrement visé. Il stipule que les fonctions de Président "sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, tout emploi public ainsi que toute activité professionnelle ou lucrative" et avec "toute fonction au sein d’un parti ou regroupement de partis politiques, ou d’une organisation syndicale". Cette disposition soulève de nombreuses difficultés d’interprétation, selon le président de l’Assemblée nationale.
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1c/1069456019_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_486e88b39963d077703cd6a185ff3d64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrique
afrique

La Constitution tchadienne pourrait bientôt être révisée

07:58 06.09.2025 (Mis à jour: 10:00 06.09.2025)
© Photo Getty Images / Ed Ram / Stringer N'Djamena
N'Djamena - Sputnik Afrique, 1920, 06.09.2025
© Photo Getty Images / Ed Ram / Stringer
S'abonner
Les députés ont approuvé la création d'une commission spéciale chargée d'examiner la révision de la Constitution de la Ve République, promulguée fin décembre 2023.
L'article 77 est particulièrement visé. Il stipule que les fonctions de Président "sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, tout emploi public ainsi que toute activité professionnelle ou lucrative" et avec "toute fonction au sein d’un parti ou regroupement de partis politiques, ou d’une organisation syndicale".
Cette disposition soulève de nombreuses difficultés d’interprétation, selon le président de l’Assemblée nationale.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала