La Constitution tchadienne pourrait bientôt être révisée
La Constitution tchadienne pourrait bientôt être révisée
Les députés ont approuvé la création d'une commission spéciale chargée d'examiner la révision de la Constitution de la Ve République, promulguée fin décembre... 06.09.2025
L'article 77 est particulièrement visé. Il stipule que les fonctions de Président "sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, tout emploi public ainsi que toute activité professionnelle ou lucrative" et avec "toute fonction au sein d’un parti ou regroupement de partis politiques, ou d’une organisation syndicale". Cette disposition soulève de nombreuses difficultés d’interprétation, selon le président de l’Assemblée nationale.
La Constitution tchadienne pourrait bientôt être révisée
07:58 06.09.2025 (Mis à jour: 10:00 06.09.2025)
Les députés ont approuvé la création d'une commission spéciale chargée d'examiner la révision de la Constitution de la Ve République, promulguée fin décembre 2023.
L'article 77 est particulièrement visé. Il stipule que les fonctions de Président "sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, tout emploi public ainsi que toute activité professionnelle ou lucrative" et avec "toute fonction au sein d’un parti ou regroupement de partis politiques, ou d’une organisation syndicale".
Cette disposition soulève de nombreuses difficultés d’interprétation, selon le président de l’Assemblée nationale.