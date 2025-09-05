Afrique
Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine
Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine
Le barrage de Nyerere, d'un coût de 2,9 milliards de dollars, a été mis en avant lors de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger...
C’est "évolution majeure" et "la plus grande réussite de la zone de libre-échange", s’est félicité le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Keabetswe Mene. Depuis la mise en service de sa dernière turbine en avril, le barrage produit désormais 2.115 mégawatts d’électricité. L’importance du projet pour l’intégration régionale a également été soulignée par le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
Le barrage de Nyerere, d’un coût de 2,9 milliards de dollars, a été mis en avant lors de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger, selon les médias.
C’est "évolution majeure" et "la plus grande réussite de la zone de libre-échange", s’est félicité le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Keabetswe Mene.
Depuis la mise en service de sa dernière turbine en avril, le barrage produit désormais 2.115 mégawatts d’électricité.
L’importance du projet pour l’intégration régionale a également été soulignée par le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
