https://fr.sputniknews.africa/20250905/un-projet-hydroelectrique-en-tanzanie-salue-comme-un-jalon-de-la-cooperation-africaine-1077948684.html
Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine
Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine
Sputnik Afrique
Le barrage de Nyerere, d’un coût de 2,9 milliards de dollars, a été mis en avant lors de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger... 05.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-05T14:16+0200
2025-09-05T14:16+0200
2025-09-05T14:16+0200
afrique
barrages
tanzanie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1c/1068457473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4708cf2deb4105f49a1ed526f19da51.jpg
C’est "évolution majeure" et "la plus grande réussite de la zone de libre-échange", s’est félicité le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Keabetswe Mene. Depuis la mise en service de sa dernière turbine en avril, le barrage produit désormais 2.115 mégawatts d’électricité. L’importance du projet pour l’intégration régionale a également été soulignée par le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.
afrique
tanzanie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1c/1068457473_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_576b02c31bce1cae4bd541129aab350a.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique, barrages, tanzanie
afrique, barrages, tanzanie
Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine
Le barrage de Nyerere, d’un coût de 2,9 milliards de dollars, a été mis en avant lors de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger, selon les médias.
C’est "évolution majeure" et "la plus grande réussite de la zone de libre-échange", s’est félicité le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Keabetswe Mene.
Depuis la mise en service de sa dernière turbine en avril, le barrage produit désormais 2.115 mégawatts d’électricité.
L’importance du projet pour l’intégration régionale a également été soulignée par le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.