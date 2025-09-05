https://fr.sputniknews.africa/20250905/un-projet-hydroelectrique-en-tanzanie-salue-comme-un-jalon-de-la-cooperation-africaine-1077948684.html

Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine

Un projet hydroélectrique en Tanzanie salué comme un jalon de la coopération africaine

Sputnik Afrique

Le barrage de Nyerere, d’un coût de 2,9 milliards de dollars, a été mis en avant lors de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) à Alger... 05.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-05T14:16+0200

2025-09-05T14:16+0200

2025-09-05T14:16+0200

afrique

barrages

tanzanie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/1c/1068457473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4708cf2deb4105f49a1ed526f19da51.jpg

C’est "évolution majeure" et "la plus grande réussite de la zone de libre-échange", s’est félicité le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Keabetswe Mene. Depuis la mise en service de sa dernière turbine en avril, le barrage produit désormais 2.115 mégawatts d’électricité. L’importance du projet pour l’intégration régionale a également été soulignée par le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

afrique

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, barrages, tanzanie