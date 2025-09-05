Pour Moscou, toutes les troupes présentes en Ukraine sont des cibles légitimes à détruire - Poutine

Poutine se dit prêt à contacter la partie ukrainienne, mais n'en voit pas l'intérêt Voici ses autres déclarations sur l'Ukraine. Poutine se dit prêt à contacter la partie ukrainienne, mais n'en voit pas l'intérêt Voici ses autres déclarations sur l'Ukraine.

Il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord sur les questions clés avec Kiev.

Par ailleurs, Moscou est le meilleur endroit pour organiser un sommet entre la Russie et l'Ukraine.

La proposition ukrainienne de se rendre sur le lieu désigné par Kiev pour les négociations est excessive.

La Russie respectera les garanties de sécurité qui devront être élaborées pour elle-même et pour l'Ukraine.

La présence de troupes étrangères en Ukraine après un accord de paix durable est inutile.