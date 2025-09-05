Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
https://fr.sputniknews.africa/20250905/pour-la-russie-toutes-troupes-presentes-en-ukraine-sont-des-cibles-legitimes-a-detruire---poutine-1077932774.html
Pour Moscou, toutes les troupes présentes en Ukraine sont des cibles légitimes à détruire - Poutine
Pour Moscou, toutes les troupes présentes en Ukraine sont des cibles légitimes à détruire - Poutine
Sputnik Afrique
C'est ce qu'a déclaré le Président russe lors de la séance plénière du Forum économique oriental à Vladivostok, ce 5 septembre. 05.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-05T08:13+0200
2025-09-05T08:46+0200
donbass. opération russe
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/1d/1068934971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5a29e8c04fa182d8951bdd9eb5982d.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/1d/1068934971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f470bb1b20a30af5848910f612d85119.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Pour Moscou, toutes les troupes présentes en Ukraine sont des cibles légitimes à détruire - Poutine

08:13 05.09.2025 (Mis à jour: 08:46 05.09.2025)
© Sputnik . Konstantin MikhaltchevskiDes militaires russes lors de l'opération militaire spéciale, en octobre 2024
Des militaires russes lors de l'opération militaire spéciale, en octobre 2024 - Sputnik Afrique, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . Konstantin Mikhaltchevski
S'abonner
C'est ce qu'a déclaré le Président russe lors de la séance plénière du Forum économique oriental à Vladivostok, ce 5 septembre.
Poutine se dit prêt à contacter la partie ukrainienne, mais n'en voit pas l'intérêt Voici ses autres déclarations sur l'Ukraine.
Il sera pratiquement impossible de parvenir à un accord sur les questions clés avec Kiev.
Par ailleurs, Moscou est le meilleur endroit pour organiser un sommet entre la Russie et l'Ukraine.
La proposition ukrainienne de se rendre sur le lieu désigné par Kiev pour les négociations est excessive.
La Russie respectera les garanties de sécurité qui devront être élaborées pour elle-même et pour l'Ukraine.
La présence de troupes étrangères en Ukraine après un accord de paix durable est inutile.
Personne n'a encore discuté sérieusement des garanties de sécurité de la Russie.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала