https://fr.sputniknews.africa/20250905/la-route-maritime-du-nord-est-une-alternative-plus-courte-entre-leurope-et-lasie-selon-un-expert-1077942393.html
La route maritime du Nord est une alternative plus courte entre l'Europe et l'Asie, selon un expert
La route maritime du Nord est une alternative plus courte entre l'Europe et l'Asie, selon un expert
Sputnik Afrique
Elle présente des avantages par rapport aux options existantes, comme le canal de Suez, la mer Rouge et la mer Noire, qui ont connu des difficultés ces... 05.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-05T11:17+0200
2025-09-05T11:17+0200
2025-09-05T11:18+0200
inde
opinion
route maritime du nord
russie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104304/46/1043044649_0:437:2048:1589_1920x0_80_0_0_928b5607dd4f1390603c48fd4187baf9.jpg
Le Président russe a notamment évoqué la création d’un corridor transarctique incluant la route maritime du Nord.Principaux enjeux pour l'Inde:Les efforts de l'Inde pour renforcer ses liens économiques avec l'Extrême-Orient russe et rendre opérationnel le corridor maritime Chennai-Vladivostok s'inscrivent dans cette stratégie, souligne le chercheur principal du groupe de réflexion indien NatStrat.L'Extrême-Orient russe dispose d’un fort potentiel d'approvisionnement en ressources naturelles pour l'Inde, ajoute l'expert. La Russie est une superpuissance en matière de ressources naturelles et une coopération accrue entre les deux pays est envisageable.
inde
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104304/46/1043044649_0:245:2048:1781_1920x0_80_0_0_0b1330c46d089ea5ebef8e90940255c4.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
inde, opinion, route maritime du nord, russie
inde, opinion, route maritime du nord, russie
La route maritime du Nord est une alternative plus courte entre l'Europe et l'Asie, selon un expert
11:17 05.09.2025 (Mis à jour: 11:18 05.09.2025)
Elle présente des avantages par rapport aux options existantes, comme le canal de Suez, la mer Rouge et la mer Noire, qui ont connu des difficultés ces dernières années, a indiqué à Sputnik le Dr. Raj Kumar Sharma en commentant le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental.
Le Président russe a notamment évoqué la création d’un corridor transarctique incluant la route maritime du Nord.
Principaux enjeux pour l'Inde:
sécuriser les ressources pour son économie,
accéder aux ressources énergétiques et minérales de l'Arctique,
bénéficier d’une plus grande flexibilité géopolitique,
réduire sa dépendance aux routes exposées aux blocages.
Les efforts de l'Inde pour renforcer ses liens économiques avec l'Extrême-Orient russe et rendre opérationnel le corridor maritime Chennai-Vladivostok s'inscrivent dans cette stratégie, souligne le chercheur principal du groupe de réflexion indien NatStrat.
L'Extrême-Orient russe dispose d’un fort potentiel d'approvisionnement en ressources naturelles pour l'Inde, ajoute l'expert. La Russie est une superpuissance en matière de ressources naturelles et une coopération accrue entre les deux pays est envisageable.