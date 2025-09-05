https://fr.sputniknews.africa/20250905/la-route-maritime-du-nord-est-une-alternative-plus-courte-entre-leurope-et-lasie-selon-un-expert-1077942393.html

La route maritime du Nord est une alternative plus courte entre l'Europe et l'Asie, selon un expert

La route maritime du Nord est une alternative plus courte entre l'Europe et l'Asie, selon un expert

Sputnik Afrique

Elle présente des avantages par rapport aux options existantes, comme le canal de Suez, la mer Rouge et la mer Noire, qui ont connu des difficultés ces... 05.09.2025, Sputnik Afrique

2025-09-05T11:17+0200

2025-09-05T11:17+0200

2025-09-05T11:18+0200

inde

opinion

route maritime du nord

russie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104304/46/1043044649_0:437:2048:1589_1920x0_80_0_0_928b5607dd4f1390603c48fd4187baf9.jpg

Le Président russe a notamment évoqué la création d’un corridor transarctique incluant la route maritime du Nord.Principaux enjeux pour l'Inde:Les efforts de l'Inde pour renforcer ses liens économiques avec l'Extrême-Orient russe et rendre opérationnel le corridor maritime Chennai-Vladivostok s'inscrivent dans cette stratégie, souligne le chercheur principal du groupe de réflexion indien NatStrat.L'Extrême-Orient russe dispose d’un fort potentiel d'approvisionnement en ressources naturelles pour l'Inde, ajoute l'expert. La Russie est une superpuissance en matière de ressources naturelles et une coopération accrue entre les deux pays est envisageable.

inde

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

inde, opinion, route maritime du nord, russie