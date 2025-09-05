https://fr.sputniknews.africa/20250905/en-direct-vladimir-poutine-intervient-lors-de-la-session-pleniere-du-forum-economique-oriental-1077923072.html
En direct: Vladimir Poutine intervient lors de la session plénière du Forum économique oriental
Vladimir Poutine prend part à la session plénière du Forum économique oriental, ce 5 septembre 2025. Suivez son discours en direct avec Sputnik Afrique. 05.09.2025, Sputnik Afrique
