Une attaque des rebelles ADF visant des militaires congolais et ougandais fait près de 40 morts
Une attaque des rebelles ADF visant des militaires congolais et ougandais fait près de 40 morts
Au moins 36 personnes ont été tuées mercredi dans une embuscade attribuée aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l'est de la République... 04.09.2025
L'attaque s'est produite sur la route Komanda-Luna, reliant la province de l'Ituri à celle du Nord-Kivu, deux provinces en proie à de violents conflits. Des sources militaires congolaises ont confirmé que l'incident visait particulièrement une patrouille de l'armée ougandaise accompagnée de quelques soldats congolais. Selon une source onusienne dans la région de Beni de la province du Nord-Kivu, au moins 28 militaires ougandais ont péri dans cette embuscade. Cinq soldats congolais ainsi que trois civils ont également trouvé la mort. Des photos partagées depuis Beni montrent plusieurs militaires ougandais et congolais gisant sur le lieu de l'attaque, certains mutilés à la machette et décapités. Les soldats ougandais et leurs homologues congolais ont débuté leurs opérations conjointes contre les rebelles ADF en novembre 2021, peu après que les ADF ont lancé des attaques à la bombe dans la capitale ougandaise Kampala.
Une attaque des rebelles ADF visant des militaires congolais et ougandais fait près de 40 morts

07:55 04.09.2025
© AP Photo / Brian IngangaDes rebelles du M23 à Goma, en RDC, le 29 janvier 2025.
Des rebelles du M23 à Goma, en RDC, le 29 janvier 2025. - Sputnik Afrique, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Brian Inganga
