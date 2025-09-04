https://fr.sputniknews.africa/20250904/trump-dit-entretenir-de-bonnes-relations-avec-les-dirigeants-russe-chinois-et-nord-coreen--1077894376.html

Trump dit entretenir "de bonnes relations" avec les dirigeants russe, chinois et nord-coréen.

"Nous verrons à quel point elles sont bonnes dans la semaine ou les deux prochaines semaines", a déclaré le Président dans une interview à un média américain... 04.09.2025, Sputnik Afrique

Commentant le dossier ukrainien, il a affirmé qu'il continuerait à œuvrer pour une résolution pacifique du conflit. En outre, il a déclaré souhaiter que Poutine et Zelensky se rencontrent.

