Trump dit entretenir "de bonnes relations" avec les dirigeants russe, chinois et nord-coréen.
Trump dit entretenir "de bonnes relations" avec les dirigeants russe, chinois et nord-coréen.
"Nous verrons à quel point elles sont bonnes dans la semaine ou les deux prochaines semaines", a déclaré le Président dans une interview à un média américain
Commentant le dossier ukrainien, il a affirmé qu'il continuerait à œuvrer pour une résolution pacifique du conflit. En outre, il a déclaré souhaiter que Poutine et Zelensky se rencontrent.
Trump dit entretenir "de bonnes relations" avec les dirigeants russe, chinois et nord-coréen.

04.09.2025
"Nous verrons à quel point elles sont bonnes dans la semaine ou les deux prochaines semaines", a déclaré le Président dans une interview à un média américain, après le sommet de l'OSC qui a réuni de nombreux dirigeants dont Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un.
Commentant le dossier ukrainien, il a affirmé qu'il continuerait à œuvrer pour une résolution pacifique du conflit.
En outre, il a déclaré souhaiter que Poutine et Zelensky se rencontrent.
