Un ex-ministre congolais condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics

Un ex-ministre congolais condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics

Un tribunal de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné mardi l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, à trois ans de travaux forcés et... 03.09.2025

L'ex-ministre de 37 ans était accusé d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics pour un projet de construction d'une prison et avait annoncé sa démission le 18 juin dernier.Il a été reconnu coupable d'avoir fait verser, sans autorisation préalable du gouvernement, à une société la somme de 19,9 millions de dollars sur des fonds publics, pour un projet de construction d'une prison à Kisangani (nord-est) au budget d'environ 40 millions de dollars.Constant Mutamba, qui a également été condamné à restituer les 19 millions de dollars, avait été placé en résidence surveillée lundi, à la veille de l'audience. Il lui était interdit de quitter la capitale depuis juin.

