Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250903/un-ex-ministre-congolais-condamne-a-trois-ans-de-travaux-forces-pour-detournement-de-fonds-publics-1077836990.html
Un ex-ministre congolais condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics
Un ex-ministre congolais condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics
Sputnik Afrique
Un tribunal de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné mardi l’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, à trois ans de travaux forcés et... 03.09.2025, Sputnik Afrique
2025-09-03T07:59+0200
2025-09-03T07:59+0200
afrique subsaharienne
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102654/42/1026544280_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0ad586e42c2ad3770c213b15e966bcdb.jpg
L'ex-ministre de 37 ans était accusé d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics pour un projet de construction d'une prison et avait annoncé sa démission le 18 juin dernier.Il a été reconnu coupable d'avoir fait verser, sans autorisation préalable du gouvernement, à une société la somme de 19,9 millions de dollars sur des fonds publics, pour un projet de construction d'une prison à Kisangani (nord-est) au budget d'environ 40 millions de dollars.Constant Mutamba, qui a également été condamné à restituer les 19 millions de dollars, avait été placé en résidence surveillée lundi, à la veille de l'audience. Il lui était interdit de quitter la capitale depuis juin.
afrique subsaharienne
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102654/42/1026544280_25:0:1377:1014_1920x0_80_0_0_f3fe048043fb112047fc9a00d1676d18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrique subsaharienne, afrique
afrique subsaharienne, afrique

Un ex-ministre congolais condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics

07:59 03.09.2025
© Sputnik . Denis VoroshilovUne prison, image d'illustration
Une prison, image d'illustration - Sputnik Afrique, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Denis Voroshilov
S'abonner
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
Un tribunal de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné mardi l’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, à trois ans de travaux forcés et cinq ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, ont rapporté des médias locaux.
L'ex-ministre de 37 ans était accusé d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics pour un projet de construction d'une prison et avait annoncé sa démission le 18 juin dernier.
Il a été reconnu coupable d'avoir fait verser, sans autorisation préalable du gouvernement, à une société la somme de 19,9 millions de dollars sur des fonds publics, pour un projet de construction d'une prison à Kisangani (nord-est) au budget d'environ 40 millions de dollars.
Constant Mutamba, qui a également été condamné à restituer les 19 millions de dollars, avait été placé en résidence surveillée lundi, à la veille de l'audience. Il lui était interdit de quitter la capitale depuis juin.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала