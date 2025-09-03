https://fr.sputniknews.africa/20250903/un-ex-ministre-congolais-condamne-a-trois-ans-de-travaux-forces-pour-detournement-de-fonds-publics-1077836990.html
Un ex-ministre congolais condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics
L'ex-ministre de 37 ans était accusé d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics pour un projet de construction d'une prison et avait annoncé sa démission le 18 juin dernier.Il a été reconnu coupable d'avoir fait verser, sans autorisation préalable du gouvernement, à une société la somme de 19,9 millions de dollars sur des fonds publics, pour un projet de construction d'une prison à Kisangani (nord-est) au budget d'environ 40 millions de dollars.Constant Mutamba, qui a également été condamné à restituer les 19 millions de dollars, avait été placé en résidence surveillée lundi, à la veille de l'audience. Il lui était interdit de quitter la capitale depuis juin.
Un tribunal de la République démocratique du Congo (RDC) a condamné mardi l’ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, à trois ans de travaux forcés et cinq ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, ont rapporté des médias locaux.
L'ex-ministre de 37 ans était accusé d'avoir violé les règles d'attribution des marchés publics pour un projet de construction d'une prison et avait annoncé sa démission le 18 juin dernier.
Il a été reconnu coupable d'avoir fait verser, sans autorisation préalable du gouvernement, à une société la somme de 19,9 millions de dollars sur des fonds publics, pour un projet de construction d'une prison à Kisangani (nord-est) au budget d'environ 40 millions de dollars.
Constant Mutamba, qui a également été condamné à restituer les 19 millions de dollars, avait été placé en résidence surveillée lundi, à la veille de l'audience. Il lui était interdit de quitter la capitale depuis juin.