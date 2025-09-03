Afrique
Donbass. Opération russe
La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass qui subissaient le blocage et les attaques de Kiev depuis 2014.
Si Zelensky est prêt pour une réunion, qu'il vienne à Moscou – Poutine
Si Zelensky est prêt pour une réunion, qu'il vienne à Moscou – Poutine
Principales déclarations de Vladimir Poutine à Pékin concernant le conflit ukrainien: ▪L'Ukraine a le droit de choisir son propre système de sécurité mais ne doit pas le faire aux dépens de la Russie; ▪️La Russie s'est toujours opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, mais pas à l'UE; ▪️La question des "garanties de sécurité pour l'Ukraine en échange de territoires" n'a jamais été soulevée; ▪️ Il faut respecter l'opinion de ceux qui ont soutenu le rattachement à la Russie lors des référendums: "C'est la démocratie"; ▪️ En 2022, la Russie a proposé que l'Ukraine retire ses troupes du Donbass et mette fin au conflit, mais après que les soldats russes sont partis de Kiev, l'Ukraine a changé d'avis; ▪️Ceux qui ont complètement ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie sont responsables de la tragédie en Ukraine;▪️Donald Trump lui a demandé de rencontrer Zelensky;▪️Le Président russe a invité Zelensky à venir à Moscou s'il était prêt pour une rencontre; ▪️Il n’a jamais exclu la possibilité de rencontrer Zelensky, mais la tenue d'une telle rencontre dans son statut actuel ne mène à rien;▪️ Kiev a besoin d'un référendum sur la question des territoires, ce qui nécessite la levée de la loi martiale et donc de la tenue d’élections; ▪️La Russie devra résoudre par des moyens armés les tâches qu'elle s'est fixées en cas d'impossibilité de résoudre la question ukrainienne de manière pacifique.
Si Zelensky est prêt pour une réunion, qu'il vienne à Moscou – Poutine

03.09.2025
Principales déclarations de Vladimir Poutine à Pékin concernant le conflit ukrainien:
▪L'Ukraine a le droit de choisir son propre système de sécurité mais ne doit pas le faire aux dépens de la Russie;
▪️La Russie s'est toujours opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, mais pas à l'UE;
▪️La question des "garanties de sécurité pour l'Ukraine en échange de territoires" n'a jamais été soulevée;
▪️ Il faut respecter l'opinion de ceux qui ont soutenu le rattachement à la Russie lors des référendums: "C'est la démocratie";
▪️ En 2022, la Russie a proposé que l'Ukraine retire ses troupes du Donbass et mette fin au conflit, mais après que les soldats russes sont partis de Kiev, l'Ukraine a changé d'avis;
▪️Ceux qui ont complètement ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie sont responsables de la tragédie en Ukraine;
▪️Donald Trump lui a demandé de rencontrer Zelensky;
▪️Le Président russe a invité Zelensky à venir à Moscou s'il était prêt pour une rencontre;
▪️Il n’a jamais exclu la possibilité de rencontrer Zelensky, mais la tenue d'une telle rencontre dans son statut actuel ne mène à rien;
▪️ Kiev a besoin d'un référendum sur la question des territoires, ce qui nécessite la levée de la loi martiale et donc de la tenue d’élections;
▪️La Russie devra résoudre par des moyens armés les tâches qu'elle s'est fixées en cas d'impossibilité de résoudre la question ukrainienne de manière pacifique.
