Si Zelensky est prêt pour une réunion, qu'il vienne à Moscou – Poutine

Sputnik Afrique

03.09.2025

2025-09-03T15:59+0200

donbass. opération russe

Principales déclarations de Vladimir Poutine à Pékin concernant le conflit ukrainien: ▪L'Ukraine a le droit de choisir son propre système de sécurité mais ne doit pas le faire aux dépens de la Russie; ▪️La Russie s'est toujours opposée à l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, mais pas à l'UE; ▪️La question des "garanties de sécurité pour l'Ukraine en échange de territoires" n'a jamais été soulevée; ▪️ Il faut respecter l'opinion de ceux qui ont soutenu le rattachement à la Russie lors des référendums: "C'est la démocratie"; ▪️ En 2022, la Russie a proposé que l'Ukraine retire ses troupes du Donbass et mette fin au conflit, mais après que les soldats russes sont partis de Kiev, l'Ukraine a changé d'avis; ▪️Ceux qui ont complètement ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie sont responsables de la tragédie en Ukraine;▪️Donald Trump lui a demandé de rencontrer Zelensky;▪️Le Président russe a invité Zelensky à venir à Moscou s'il était prêt pour une rencontre; ▪️Il n’a jamais exclu la possibilité de rencontrer Zelensky, mais la tenue d'une telle rencontre dans son statut actuel ne mène à rien;▪️ Kiev a besoin d'un référendum sur la question des territoires, ce qui nécessite la levée de la loi martiale et donc de la tenue d’élections; ▪️La Russie devra résoudre par des moyens armés les tâches qu'elle s'est fixées en cas d'impossibilité de résoudre la question ukrainienne de manière pacifique.

2025

Actus

