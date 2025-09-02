https://fr.sputniknews.africa/20250902/un-consensus-sur-les-garanties-de-securite-pour-lukraine-est-possible-selon-poutine-1077770673.html

Un consensus sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est possible, selon Poutine

Un consensus sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est possible, selon Poutine

02.09.2025

Le Président russe a dit mardi apprécier "grandement" la diplomatie "indépendante" de la Slovaquie lors d'une rencontre à Pékin avec le Premier ministre slovaque Robert Fico.Principales déclarations de Poutine Principales déclarations de Fico

