Un consensus sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine est possible, selon Poutine
11:46 02.09.2025 (Mis à jour: 12:05 02.09.2025)
Poutine s’est entretenu avec le Premier ministre slovaque Fico en Chine. Ils ont discuté de la situation en Ukraine, de l'agression occidentale et de l'économie.
Le Président russe a dit mardi apprécier "grandement" la diplomatie "indépendante" de la Slovaquie lors d'une rencontre à Pékin avec le Premier ministre slovaque Robert Fico.
Principales déclarations de Poutine
Il y a de l'espoir que le dialogue constructif avec les États-Unis se poursuivra. Les derniers contacts avec Trump ont montré que l'administration américaine entend les préoccupations russes.
️Il est possible de trouver un consensus pour assurer la sécurité de l'Ukraine.
L'Ukraine doit décider elle-même comment assurer sa sécurité.
La sécurité de l'Ukraine ne peut être assurée au détriment de celle de la Russie.
️La Russie juge inacceptable l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan.
️Moscou est prêt à coopérer avec les États-Unis sur la centrale nucléaire de Zaporojié.
️Kiev tente de nuire à la Russie en ripostant aux graves attaques contre les infrastructures ukrainiennes, mais les partenaires de Moscou souffrent également.
️Moscou a longtemps toléré les attaques ukrainiennes contre ses infrastructures énergétiques, avant de réagir avec fermeté.
️À propos de l'hystérie des pays occidentaux concernant les prétendus plans russes d'attaque contre l'Europe: ces pays sont experts en contes de fées et en films d'horreur.
Principales déclarations de Fico
L'inadmissibilité des attaques contre les infrastructures énergétiques sera abordée lors d'une réunion avec Volodymyr Zelensky programmée pour le 5 septembre.
️La Slovaquie réagit "très durement" aux attaques ukrainiennes contre l'oléoduc Droujba.
Les livraisons de gaz russe à la Slovaquie via le gazoduc TurkStream sont en hausse.