Cameroun: les élections régionales se tiendront le 30 novembre
Cameroun: les élections régionales se tiendront le 30 novembre
Les élections régionales au Cameroun auront lieu le 30 novembre prochain, selon un décret signé lundi par le président Paul Biya, convoquant le collège... 02.09.2025
Algérie Presse Service (APS)
Les élections régionales au Cameroun auront lieu le 30 novembre prochain, selon un décret signé lundi par le président Paul Biya, convoquant le collège électoral pour l'élection des conseillers régionaux.
Ces élections régionales interviendront plus d'un mois après l'élection présidentielle prévue le 12 octobre.
Au total, 900 conseillers régionaux seront élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour pour cinq ans, à raison de 90 conseillers pour chacune des dix régions du Cameroun.
Les conseils régionaux prévus dans la Constitution de 1996 s'inscrivent dans le cadre du processus de décentralisation visant à renforcer les capacités des collectivités territoriales décentralisées pour le développement local.