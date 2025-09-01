Afrique
Tous les dirigeants de l'OCS ont soutenu l'Initiative de gouvernance mondiale
Tous les dirigeants de l'OCS ont soutenu l'Initiative de gouvernance mondiale
C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères. 01.09.2025, Sputnik Afrique
Lors de la réunion élargie de l'OCS+, Xi Jinping a présenté l'Initiative pour la gouvernance mondiale, qui souligne la nécessité de respecter le droit international et de défendre le principe du multilatéralisme, de rejeter le deux poids, deux mesures et de garantir une participation égale à la gouvernance mondiale pour tous les pays, peu importe leur taille et leur puissance.M. Xi a présidé lundi le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin (nord). Les chefs d'Etat et de gouvernement de 10 Etats membres et de 16 pays partenaires et observateurs se sont retrouvés dans la mégapole portuaire.Les pays de l'OCS, souvent présentée comme un contrepoids à l'Otan, représentent presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète.L'organisation a décidé lundi d'associer le Laos en tant que partenaire.
C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères.
Lors de la réunion élargie de l'OCS+, Xi Jinping a présenté l'Initiative pour la gouvernance mondiale, qui souligne la nécessité de respecter le droit international et de défendre le principe du multilatéralisme, de rejeter le deux poids, deux mesures et de garantir une participation égale à la gouvernance mondiale pour tous les pays, peu importe leur taille et leur puissance.
M. Xi a présidé lundi le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Tianjin (nord). Les chefs d'Etat et de gouvernement de 10 Etats membres et de 16 pays partenaires et observateurs se sont retrouvés dans la mégapole portuaire.

Les pays de l'OCS, souvent présentée comme un contrepoids à l'Otan, représentent presque la moitié de la population mondiale et 23,5% du PIB de la planète.
L'organisation a décidé lundi d'associer le Laos en tant que partenaire.
