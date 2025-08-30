https://fr.sputniknews.africa/20250830/guinee-bissau-le-delai-de-depot-des-candidatures-a-la-presidentielle-et-aux-legislatives-est-fixe-1077610737.html
Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé
Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé
Sputnik Afrique
Les candidats aux élections législatives et présidentielle prévues en Guinée-Bissau le 23 novembre doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard... 30.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-30T07:59+0200
2025-08-30T07:59+0200
2025-08-30T07:59+0200
guinée-bissau
élection présidentielle
élections législatives
vote
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/16/1075831415_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_307942328a3ca3bc34329627507199bc.png
Les listes de candidatures doivent être déposées ''obligatoirement en format papier et numérique", a souligné la SJT, ajoutant que "les candidatures déposées après la date limite ou sans les documents requis ne seront pas acceptées".Les partis souhaitant former des coalitions électorales doivent le faire dans le cadre de la loi électorale et la notification de la coalition doit être adressée au tribunal également avant le 25 septembre, a en outre indiqué la SJT, précisant que cette démarche doit être formalisée par un document signé par les présidents des partis coalisés, conformément au Code électoral.
guinée-bissau
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/16/1075831415_95:0:1460:1024_1920x0_80_0_0_bea4d3ddfeba0072422ad14dd939f465.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives, vote
guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives, vote
Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé
Algérie Presse Service (APS)
Les candidats aux élections législatives et présidentielle prévues en Guinée-Bissau le 23 novembre doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard le 25 septembre, a annoncé vendredi dans un communiqué la Cour suprême de justice.
Les listes de candidatures doivent être déposées ''obligatoirement en format papier et numérique", a souligné la SJT, ajoutant que "les candidatures déposées après la date limite ou sans les documents requis ne seront pas acceptées".
Les partis souhaitant former des coalitions électorales doivent le faire dans le cadre de la loi électorale et la notification de la coalition doit être adressée au tribunal également avant le 25 septembre, a en outre indiqué la SJT, précisant que cette démarche doit être formalisée par un document signé par les présidents des partis coalisés, conformément au Code électoral.