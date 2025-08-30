Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250830/guinee-bissau-le-delai-de-depot-des-candidatures-a-la-presidentielle-et-aux-legislatives-est-fixe-1077610737.html
Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé
Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé
Sputnik Afrique
Les candidats aux élections législatives et présidentielle prévues en Guinée-Bissau le 23 novembre doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard... 30.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-30T07:59+0200
2025-08-30T07:59+0200
guinée-bissau
élection présidentielle
élections législatives
vote
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/16/1075831415_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_307942328a3ca3bc34329627507199bc.png
Les listes de candidatures doivent être déposées ''obligatoirement en format papier et numérique", a souligné la SJT, ajoutant que "les candidatures déposées après la date limite ou sans les documents requis ne seront pas acceptées".Les partis souhaitant former des coalitions électorales doivent le faire dans le cadre de la loi électorale et la notification de la coalition doit être adressée au tribunal également avant le 25 septembre, a en outre indiqué la SJT, précisant que cette démarche doit être formalisée par un document signé par les présidents des partis coalisés, conformément au Code électoral.
guinée-bissau
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/16/1075831415_95:0:1460:1024_1920x0_80_0_0_bea4d3ddfeba0072422ad14dd939f465.png
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives, vote
guinée-bissau, élection présidentielle, élections législatives, vote

Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé

07:59 30.08.2025
© Photo Image générée par l'IAvote
vote - Sputnik Afrique, 1920, 30.08.2025
© Photo Image générée par l'IA
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
Les candidats aux élections législatives et présidentielle prévues en Guinée-Bissau le 23 novembre doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard le 25 septembre, a annoncé vendredi dans un communiqué la Cour suprême de justice.
Les listes de candidatures doivent être déposées ''obligatoirement en format papier et numérique", a souligné la SJT, ajoutant que "les candidatures déposées après la date limite ou sans les documents requis ne seront pas acceptées".
Les partis souhaitant former des coalitions électorales doivent le faire dans le cadre de la loi électorale et la notification de la coalition doit être adressée au tribunal également avant le 25 septembre, a en outre indiqué la SJT, précisant que cette démarche doit être formalisée par un document signé par les présidents des partis coalisés, conformément au Code électoral.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала