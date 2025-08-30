https://fr.sputniknews.africa/20250830/guinee-bissau-le-delai-de-depot-des-candidatures-a-la-presidentielle-et-aux-legislatives-est-fixe-1077610737.html

Guinée-Bissau: le délai de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives est fixé

Les candidats aux élections législatives et présidentielle prévues en Guinée-Bissau le 23 novembre doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard...

Les listes de candidatures doivent être déposées ''obligatoirement en format papier et numérique", a souligné la SJT, ajoutant que "les candidatures déposées après la date limite ou sans les documents requis ne seront pas acceptées".Les partis souhaitant former des coalitions électorales doivent le faire dans le cadre de la loi électorale et la notification de la coalition doit être adressée au tribunal également avant le 25 septembre, a en outre indiqué la SJT, précisant que cette démarche doit être formalisée par un document signé par les présidents des partis coalisés, conformément au Code électoral.

