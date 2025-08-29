https://fr.sputniknews.africa/20250829/poutine-nexclut-pas-la-possibilite-dune-rencontre-avec-zelensky---le-kremlin-1077592233.html

Poutine n'exclut pas la possibilité d'une rencontre avec Zelensky - le Kremlin

Le Président russe estime que toute rencontre au plus haut niveau doit être bien préparée, a indiqué ce 29 août le porte-parole de la présidence russe. 29.08.2025, Sputnik Afrique

Pour l'instant, on ne peut pas affirmer que le travail au niveau des experts soit intense, a-t-il ajouté.Revenant sur le sommet Poutine-Trump, le Kremlin a indiqué que la Russie refusait délibérément de révéler tous les détails de ces discussions. "Dans l’intérêt du règlement ukrainien, il est désormais essentiel de travailler en toute discrétion", a déclaré le porte-parole de la présidence russe.

