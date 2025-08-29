Afrique
Plus de 11 millions de comprimés contrefaits saisis au Mali en une seule journée
Plus de 11 millions de comprimés contrefaits saisis au Mali en une seule journée
Sputnik Afrique
Les forces de l'ordre ont mis la main sur ce volume de médicaments illégaux le 27 août, dans le quartier de Sans-Fil, rapportent les médias locaux. 29.08.2025
2025-08-29T07:54+0200
2025-08-29T07:54+0200
mali
afrique subsaharienne
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104073/91/1040739153_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dda4ca4bb7f9e5009a1abb0dd0b7ee3c.jpg
Le même jour, elles ont également confisqué 1.155 cartons de médicaments contrefaits dans la Zone industrielle. La veille, les agents avaient intercepté un véhicule de transport de céréales. Sous les sacs, ils ont découvert 31 colis de pièces détachées pour automobiles, toutes dépourvues de documents légaux.
mali
afrique subsaharienne
07:54 29.08.2025
Les forces de l’ordre ont mis la main sur ce volume de médicaments illégaux le 27 août, dans le quartier de Sans-Fil, rapportent les médias locaux.
Le même jour, elles ont également confisqué 1.155 cartons de médicaments contrefaits dans la Zone industrielle.
La veille, les agents avaient intercepté un véhicule de transport de céréales.
Sous les sacs, ils ont découvert 31 colis de pièces détachées pour automobiles, toutes dépourvues de documents légaux.
