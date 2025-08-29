https://fr.sputniknews.africa/20250829/plus-de-11-millions-de-comprimes-contrefaits-saisis-au-mali-en-une-seule-journee-1077584515.html

Plus de 11 millions de comprimés contrefaits saisis au Mali en une seule journée

Plus de 11 millions de comprimés contrefaits saisis au Mali en une seule journée

Sputnik Afrique

Les forces de l’ordre ont mis la main sur ce volume de médicaments illégaux le 27 août, dans le quartier de Sans-Fil, rapportent les médias locaux. 29.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-29T07:54+0200

2025-08-29T07:54+0200

2025-08-29T07:54+0200

mali

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104073/91/1040739153_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dda4ca4bb7f9e5009a1abb0dd0b7ee3c.jpg

Le même jour, elles ont également confisqué 1.155 cartons de médicaments contrefaits dans la Zone industrielle. La veille, les agents avaient intercepté un véhicule de transport de céréales. Sous les sacs, ils ont découvert 31 colis de pièces détachées pour automobiles, toutes dépourvues de documents légaux.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, afrique subsaharienne