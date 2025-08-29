https://fr.sputniknews.africa/20250829/plus-de-11-millions-de-comprimes-contrefaits-saisis-au-mali-en-une-seule-journee-1077584515.html
Plus de 11 millions de comprimés contrefaits saisis au Mali en une seule journée
Les forces de l’ordre ont mis la main sur ce volume de médicaments illégaux le 27 août, dans le quartier de Sans-Fil, rapportent les médias locaux. 29.08.2025, Sputnik Afrique
Le même jour, elles ont également confisqué 1.155 cartons de médicaments contrefaits dans la Zone industrielle. La veille, les agents avaient intercepté un véhicule de transport de céréales. Sous les sacs, ils ont découvert 31 colis de pièces détachées pour automobiles, toutes dépourvues de documents légaux.
