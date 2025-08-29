https://fr.sputniknews.africa/20250829/loccident-envisage-de-reactiver-les-infrastructures-militaires-de-lotan-en-afghanistan--moscou-1077584882.html

L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou

L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou

Sputnik Afrique

C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Choïgou, dans un article publié par Rossiïskaïa Gazeta. 29.08.2025, Sputnik Afrique

2025-08-29T08:18+0200

2025-08-29T08:18+0200

2025-08-29T08:36+0200

afghanistan

occident

sergueï choïgou

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1d/1077585029_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_b4bfff474ee2c894c989cbd87bd2e82c.jpg

Il a ajouté que, "malgré leurs déclarations péremptoires affirmant ne pas vouloir reconnaître le pouvoir des talibans, Londres, Berlin et Washington se montrent déterminés à se rapprocher des dirigeants afghans". Selon lui, "ce n'est pas un hasard si leurs émissaires se rendent régulièrement à Kaboul ces derniers temps".

afghanistan

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afghanistan, occident, sergueï choïgou