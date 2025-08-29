Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250829/loccident-envisage-de-reactiver-les-infrastructures-militaires-de-lotan-en-afghanistan--moscou-1077584882.html
L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou
L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou
Sputnik Afrique
C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Choïgou, dans un article publié par Rossiïskaïa Gazeta. 29.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-29T08:18+0200
2025-08-29T08:36+0200
afghanistan
occident
sergueï choïgou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1d/1077585029_0:0:2954:1662_1920x0_80_0_0_b4bfff474ee2c894c989cbd87bd2e82c.jpg
Il a ajouté que, "malgré leurs déclarations péremptoires affirmant ne pas vouloir reconnaître le pouvoir des talibans, Londres, Berlin et Washington se montrent déterminés à se rapprocher des dirigeants afghans". Selon lui, "ce n'est pas un hasard si leurs émissaires se rendent régulièrement à Kaboul ces derniers temps".
afghanistan
occident
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1d/1077585029_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_be5a9811c37a543088c8c8c49f771b4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afghanistan, occident, sergueï choïgou
afghanistan, occident, sergueï choïgou

L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou

08:18 29.08.2025 (Mis à jour: 08:36 29.08.2025)
© AP Photo / Rahmat GulUne base américaine près de Kabul, en Afghanistan, en 2012
Une base américaine près de Kabul, en Afghanistan, en 2012 - Sputnik Afrique, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
S'abonner
C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Choïgou, dans un article publié par Rossiïskaïa Gazeta.
"Les puissances occidentales, ayant perdu leurs positions en direction de l’Afghanistan, élaborent des plans pour restituer" ces infrastructures, a indiqué l'ex-ministre de la Défense russe.
Il a ajouté que, "malgré leurs déclarations péremptoires affirmant ne pas vouloir reconnaître le pouvoir des talibans, Londres, Berlin et Washington se montrent déterminés à se rapprocher des dirigeants afghans".
Selon lui, "ce n'est pas un hasard si leurs émissaires se rendent régulièrement à Kaboul ces derniers temps".
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала