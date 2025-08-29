https://fr.sputniknews.africa/20250829/loccident-envisage-de-reactiver-les-infrastructures-militaires-de-lotan-en-afghanistan--moscou-1077584882.html
L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou
L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou
C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Choïgou, dans un article publié par Rossiïskaïa Gazeta. 29.08.2025, Sputnik Afrique
Il a ajouté que, "malgré leurs déclarations péremptoires affirmant ne pas vouloir reconnaître le pouvoir des talibans, Londres, Berlin et Washington se montrent déterminés à se rapprocher des dirigeants afghans". Selon lui, "ce n'est pas un hasard si leurs émissaires se rendent régulièrement à Kaboul ces derniers temps".
L’Occident envisage de réactiver les infrastructures militaires de l’OTAN en Afghanistan – Moscou
08:18 29.08.2025 (Mis à jour: 08:36 29.08.2025)
C’est ce qu’a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï Choïgou, dans un article publié par Rossiïskaïa Gazeta.
"Les puissances occidentales, ayant perdu leurs positions en direction de l’Afghanistan, élaborent des plans pour restituer" ces infrastructures, a indiqué l'ex-ministre de la Défense russe.
Il a ajouté que, "malgré leurs déclarations péremptoires affirmant ne pas vouloir reconnaître le pouvoir des talibans, Londres, Berlin et Washington se montrent déterminés à se rapprocher des dirigeants afghans".
Selon lui, "ce n'est pas un hasard si leurs émissaires se rendent régulièrement à Kaboul ces derniers temps".