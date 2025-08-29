https://fr.sputniknews.africa/20250829/le-ghana-renforce-son-dispositif-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-1077584225.html

Le Ghana renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent

La Banque centrale du Ghana vient de mettre en place de nouvelles mesures strictes encadrant les transactions effectuées en devises par les importateurs

A travers ces mesures, Bank Of Ghana (BoG) vise à renforcer la transparence, à garantir la conformité des mouvements financiers transfrontaliers et à lutter de manière efficace contre les transactions financières illicites, rapportent les médias locaux.En vertu de cette nouvelle règlementation, qui entrera en vigueur à partir du 1er septembre prochain, les importateurs sont désormais tenus de fournir des documents officiels approuvés pour justifier toute transaction en devises, liée à leurs activités, précise la Banque centrale dans un avis, relayé par les médias.Les importateurs doivent ainsi présenter un document du bureau de change et des justificatifs bancaires comme preuve de retrait ou d'achat des devises étrangères, ainsi que de copies approuvées d'un formulaire de déclaration d'importation, fait savoir la même source.Dans son avis, la Banque centrale du Ghana a également mis en garde que toute non-déclaration des fonds, fausse déclaration ou manque de documents requis engendrera la saisie immédiate des fonds non déclarés, l'imposition d'amendes ou encore l'engagement de poursuites pénales.

