Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ?

Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ?

Les analystes géopolitiques français Bertrand Scholler et Cyrille De Lattre décryptent les tensions qui secouent la Géorgie. Selon eux, les pays occidentaux... 28.08.2025, Sputnik Afrique

Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche, les analystes géopolitiques français Bertrand Scholler et Cyrille De Lattre décryptent les tensions qui secouent la Géorgie. Selon eux, les pays occidentaux chercheraient à transformer ce petit État du Caucase en nouveau front contre la Russie, alors que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, souhaite au contraire apaiser ses relations avec Moscou.

Bertrand Scholler et Cyrille De Lattre, deux analystes géopolitiques français, expliquent pourquoi et comment l’Occident tente de déstabiliser la Géorgie, dirigée par le parti Rêve géorgien qui souhaite une normalisation des relations avec Moscou, pour en faire un autre front antirusse dans le Caucase du Sud.Depuis, le parti Rêve géorgien accuse Saakachvili d’avoir volontairement provoqué cette guerre pour entraîner l’Otan dans un conflit avec la Russie. Une commission spéciale parle même de " guerre de trahison " et envisage des poursuites. Pour Scholler, cette expérience aurait dû servir d’avertissement à l’Ukraine, mais Kiev a suivi la même voie: rapprochement avec l’Otan, tensions avec Moscou, et finalement le déclenchement de l’opération militaire spéciale en 2022.De son côté, Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite, souligne que la Géorgie n’est qu’un élément d’une stratégie plus large: selon lui, l’Occident tente depuis plusieurs années de multiplier les foyers de tension autour de la Russie – en Biélorussie, dans le Caucase ou encore en Ukraine – afin de l’affaiblir sans confrontation directe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

