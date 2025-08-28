https://fr.sputniknews.africa/20250828/les-occidentaux-tentent-ils-de-reediter-le-scenario-ukrainien-en-georgie--1077563219.html
Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ?
Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ?
28.08.2025
Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ?
Dans ce nouvel épisode de L’Afrique en marche, les analystes géopolitiques français Bertrand Scholler et Cyrille De Lattre décryptent les tensions qui secouent la Géorgie. Selon eux, les pays occidentaux chercheraient à transformer ce petit État du Caucase en nouveau front contre la Russie, alors que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, souhaite au contraire apaiser ses relations avec Moscou.
Bertrand Scholler et Cyrille De Lattre, deux analystes géopolitiques français, expliquent pourquoi et comment l’Occident tente de déstabiliser la Géorgie, dirigée par le parti Rêve géorgien qui souhaite une normalisation des relations avec Moscou, pour en faire un autre front antirusse dans le Caucase du Sud.Depuis, le parti Rêve géorgien accuse Saakachvili d’avoir volontairement provoqué cette guerre pour entraîner l’Otan dans un conflit avec la Russie. Une commission spéciale parle même de " guerre de trahison " et envisage des poursuites. Pour Scholler, cette expérience aurait dû servir d’avertissement à l’Ukraine, mais Kiev a suivi la même voie: rapprochement avec l’Otan, tensions avec Moscou, et finalement le déclenchement de l’opération militaire spéciale en 2022.De son côté, Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite, souligne que la Géorgie n’est qu’un élément d’une stratégie plus large: selon lui, l’Occident tente depuis plusieurs années de multiplier les foyers de tension autour de la Russie – en Biélorussie, dans le Caucase ou encore en Ukraine – afin de l’affaiblir sans confrontation directe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Les Occidentaux tentent-ils de rééditer le scénario ukrainien en Géorgie ?
Les analystes géopolitiques français Bertrand Scholler et Cyrille De Lattre décryptent les tensions qui secouent la Géorgie. Selon eux, les pays occidentaux chercheraient à transformer ce petit État du Caucase en nouveau front contre la Russie, alors que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, souhaite au contraire apaiser ses relations avec Moscou.
Bertrand Scholler
et Cyrille De Lattre
, deux analystes géopolitiques français, expliquent pourquoi et comment l’Occident tente de déstabiliser la Géorgie, dirigée par le parti Rêve géorgien qui souhaite une normalisation des relations avec Moscou, pour en faire un autre front
antirusse dans le Caucase
du Sud.
Bertrand Scholler rappelle que la guerre de 2008 en Ossétie du Sud a été, selon les dirigeants actuels, une véritable "trahison" orchestrée par l’ex-président Saakachvili sous l’influence de l’Otan. À l’époque, l’alliance avait promis une future adhésion à la Géorgie et à l’Ukraine, ce que Moscou avait perçu comme une menace directe. Mais après l’intervention militaire russe, l’Otan n’a pas bougé, laissant Tbilissi affaiblie et isolée.
Depuis, le parti Rêve géorgien accuse Saakachvili d’avoir volontairement provoqué cette guerre pour entraîner l’Otan dans un conflit avec la Russie. Une commission spéciale parle même de " guerre de trahison " et envisage des poursuites. Pour Scholler, cette expérience aurait dû servir d’avertissement à l’Ukraine, mais Kiev a suivi la même voie: rapprochement avec l’Otan, tensions avec Moscou, et finalement le déclenchement de l’opération militaire spéciale en 2022.
De son côté, Cyrille De Lattre, commandant de bord français à la retraite, souligne que la Géorgie n’est qu’un élément d’une stratégie plus large: selon lui, l’Occident tente depuis plusieurs années de multiplier les foyers de tension autour de la Russie – en Biélorussie, dans le Caucase ou encore en Ukraine – afin de l’affaiblir sans confrontation directe.
"Pour bien cerner toute la dynamique géopolitique dans la région du Caucase du Sud, il est nécessaire de mettre en perspective ce qui se passe en Géorgie dans le même jeu occidental ayant visé il y a plus d’une année la Biélorussie, puis l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans le contexte de la guerre en Ukraine depuis 2014, et voir la chose comme un tout dont le rôle de l’USAID, dissoute par Donald Trump à son arrivée à la Maison-Blanche, dans la guerre hybride menée contre la Russie en créant des foyers de tensions dans son voisinage proche est plus qu’évident".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify