Le trafic aérien en hausse au Mali
Les résultats des six premiers mois de l'année ont été présentés par le PDG des Aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola. 28.08.2025, Sputnik Afrique
Ce bilan provisoire constitue un signe positif de la capacité des Aéroports du Mali à atteindre les objectifs fixés par le Conseil d’Administration d'ici la fin de l’année, d'après M.Togola. La tendance s'annonce également prometteuse pour l'avenir de l'entreprise, selon lui.
Le nombre de voyageurs a progressé de 15,03%, atteignant 466.128 passagers.
L'acheminement du courrier a bondi de 51,45%.
Le transport de marchandises a légèrement augmenté pour atteindre 4.356.599 kg.
En revanche, le nombre de décollages et d'atterrissages a reculé de 11,7%.
Ce bilan provisoire constitue un signe positif de la capacité des Aéroports du Mali à atteindre les objectifs fixés par le Conseil d’Administration d'ici la fin de l’année, d'après M.Togola. La tendance s'annonce également prometteuse pour l'avenir de l'entreprise, selon lui.