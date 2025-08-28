https://fr.sputniknews.africa/20250828/le-trafic-aerien-en-hausse-au-mali--1077545860.html

Le trafic aérien en hausse au Mali

Les résultats des six premiers mois de l'année ont été présentés par le PDG des Aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola. 28.08.2025, Sputnik Afrique

Ce bilan provisoire constitue un signe positif de la capacité des Aéroports du Mali à atteindre les objectifs fixés par le Conseil d’Administration d'ici la fin de l’année, d'après M.Togola. La tendance s'annonce également prometteuse pour l'avenir de l'entreprise, selon lui.

