Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20250828/le-trafic-aerien-en-hausse-au-mali--1077545860.html
Le trafic aérien en hausse au Mali
Le trafic aérien en hausse au Mali
Sputnik Afrique
Les résultats des six premiers mois de l'année ont été présentés par le PDG des Aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola. 28.08.2025, Sputnik Afrique
2025-08-28T07:48+0200
2025-08-28T10:20+0200
afrique subsaharienne
mali
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1d/1062436980_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_369302733346abf97d799145bd370643.jpg
Ce bilan provisoire constitue un signe positif de la capacité des Aéroports du Mali à atteindre les objectifs fixés par le Conseil d’Administration d'ici la fin de l’année, d'après M.Togola. La tendance s'annonce également prometteuse pour l'avenir de l'entreprise, selon lui.
afrique subsaharienne
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1d/1062436980_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90e83d8477c2d302944d92a07f4ae08e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrique subsaharienne, mali
afrique subsaharienne, mali

Le trafic aérien en hausse au Mali

07:48 28.08.2025 (Mis à jour: 10:20 28.08.2025)
© Photo Unsplash / Mathieu OdinUn avion (image d'illustration)
Un avion (image d'illustration) - Sputnik Afrique, 1920, 28.08.2025
© Photo Unsplash / Mathieu Odin
S'abonner
Les résultats des six premiers mois de l'année ont été présentés par le PDG des Aéroports du Mali, le colonel Lassina Togola.
Le nombre de voyageurs a progressé de 15,03%, atteignant 466.128 passagers.
L'acheminement du courrier a bondi de 51,45%.
Le transport de marchandises a légèrement augmenté pour atteindre 4.356.599 kg.
En revanche, le nombre de décollages et d'atterrissages a reculé de 11,7%.
Ce bilan provisoire constitue un signe positif de la capacité des Aéroports du Mali à atteindre les objectifs fixés par le Conseil d’Administration d'ici la fin de l’année, d'après M.Togola. La tendance s'annonce également prometteuse pour l'avenir de l'entreprise, selon lui.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2025 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала